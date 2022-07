Syndrome du cou-texto : quelles sont les conséquences sur notre corps ?

L'ESSENTIEL En France, les personnes passent en moyenne trois heures et trente minutes par jour sur leur téléphone.

Un mal de pouce provoqué par l’utilisation excessive des smartphones est appelé une "textonite".

Lorsque l’on consulte notre téléphone, on penche notre tête vers l’avant pendant plusieurs minutes, voire heures. Cette mauvaise posture peut entraîner la survenue du syndrome du cou-texto, aussi appelé "text neck" ou "texto cervicalgies".

Ses effets négatifs

Le fait de conserver la tête baissée trop longtemps au quotidien "engendre une hyper sollicitation de la tête, un blocage du cou et une hyper extension de la colonne vertébrale. (…) Plus l’inclinaison de la tête (qui pèse déjà seule près de 5 kg) est grande, plus la tension supportée par la nuque est importante", indique l’Institut de Recherche du Bien-être de la Médecine et du Sport Santé (IRBMS).

Le syndrome du cou-texto peut provoquer des douleurs, des raideurs musculaires, des maux de tête, des torticolis et un trouble de la statique vertébrale. Selon l’IRBMS, le temps passé avec le thorax fermé et penché en avant peut aussi causer des difficultés respiratoires ou du moins nuire à la capacité respiratoire.

Comment le prévenir ?

Pour éviter de souffrir du syndrome du cou-texto, il convient de réduire son temps d’écran et de diminuer autant que possible le nombre de messages et leur longueur. Autres conseils : réaliser des étirements toutes les 30 minutes et faire des mouvements de rotation du cou pour détendre ses muscles. Il est également préconisé de bouger régulièrement les épaules et de changer fréquemment de posture.