Comment la météo influence-t-elle notre humeur au quotidien ?

L'ESSENTIEL Un lien est avéré entre le temps qu'il fait et nos émotions.

Le soleil agit sur la production de sérotonine, l'hormone du bonheur, alors que le mauvais temps peut perturber notre rythme circadien.

Aménager son quotidien en fonction de la météo permet de limiter ses effets sur notre humeur.

Qu’il s’agisse d’un grand ciel bleu, d’une pluie battante ou d’un vent glacial, la météo façonne nos journées de manière plus subtile qu’on ne le pense. Si certains se sentent apaisés par le soleil, d’autres trouvent du réconfort dans un temps gris. Comprendre ce lien entre le climat et nos émotions permet non seulement de mieux accueillir nos ressentis, mais aussi de développer des attitudes constructives pour préserver notre bien-être.

Quand le soleil illumine nos émotions

Le soleil agit directement sur notre organisme, car sa lumière stimule la production de sérotonine, souvent surnommée "l’hormone du bonheur", qui contribue à réguler l’humeur et à nous donner de l’énergie. C’est sans doute pour cela que beaucoup d’entre nous ressentent davantage de motivation quand les journées sont lumineuses.

Cependant, le soleil n’est pas le seul à expliquer ce regain. Comme la météo est plus clémente, les activités sociales en extérieur sont plus faciles d’accès, devenant ainsi un moteur de lien social et d’ouverture. La lumière est donc un élément puissant de notre équilibre psychologique.

Les jours gris, entre mélancolie et réconfort

À l’inverse, un ciel couvert ou pluvieux peut peser sur le moral. Le manque de lumière perturbe notre rythme circadien, c’est-à-dire notre "horloge interne" qui régule notre sommeil et notre énergie. Beaucoup se sentent alors plus fatigués, moins concentrés ou plus mélancoliques, surtout à l’approche de l’hiver.

Dans les cas plus marqués, on parle même de "dépression saisonnière", un trouble lié au manque de lumière. Pourtant, pour certains, le son des gouttes sur les vitres ou l’atmosphère d’un jour d’automne peuvent procurer calme et réconfort. En réalité, tout dépend de la manière dont nous vivons ces moments et de la place que nous leur donnons dans nos habitudes.

Transformer le climat en allié

Même si nous ne contrôlons pas la météo, nous pouvons apprendre à l’apprivoiser. Profiter de la lumière naturelle en sortant marcher, même par temps couvert, stimule notre énergie et notre humeur. Lors des journées grises, créer des rituels réconfortants comme la lecture, la cuisine, l’écoute de musique ou les moments en famille peut aider à adoucir la mélancolie.

On peut aussi aménager son intérieur avec des couleurs chaleureuses ou utiliser une lampe de luminothérapie pour soutenir le moral. Enfin, parler avec son entourage de ce que l’on ressent en fonction de la météo peut favoriser une meilleure écoute et compréhension mutuelle.

En savoir plus : "Nous sommes tous météo-sensibles : comment la météo influence votre humeur et votre vie" de Louis Bodin.