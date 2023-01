Douleurs articulaires : comment la météo affecte-t-elle nos articulations ?

L'ESSENTIEL Traumatisme, infection, médicament, arthrose, arthrite... Les douleurs articulaires ont de nombreuses origines.

Selon un sondage IFOP de 2016 organisé par l'Inserm, 93% des Français déclarent avoir déjà souffert de douleurs articulaires et 1 sur 2 en souffre au moment de répondre à cette enquête.

Existe-t-il vraiment une relation de cause à effet entre les douleurs articulaires et la météo ou s'agit-il d’une vieille croyance médicale ? “Eh bien, cela n'arrive pas à tout le monde, mais nous savons que cela arrive à certains”, affirme le Dr Andrew Bang, chiropraticien à la Clinique de Cleveland.

“Je le vois tout le temps dans mon bureau. Les gens viennent les jours de mauvais temps et ils me disent qu’ils souffrent plus que les autres jours.” Néanmoins, “nous ne l'avons pas encore tout à fait compris scientifiquement”, concède-t-il.

Arthrite : des douleurs plus fortes par temps humide ?

Une étude anglaise portant sur la douleur ressentie par 13.000 personnes souffrant d’arthrite au Royaume-Uni a révélé que les douleurs pouvaient augmenter les jours où l’humidité était plus élevée, où les vents étaient plus violents mais aussi quand la pression barométrique était plus basse. À l’inverse, d’autres études montrent simplement une relation occasionnelle ou légère entre les changements climatiques et les articulations douloureuses... Alors, que se passe-t-il vraiment ?

Froid, humidité, baisse de pression… L’impact sur nos articulations

Selon le médecin, la pression barométrique peut effectivement avoir un impact sur les douleurs articulaires. En effet, lorsque la pression atmosphérique diminue, l’air exerce une pression moins forte sur notre corps, permettant aux tissus de se gonfler légèrement, pouvant alors irriter les articulations. Mais c’est aussi la vitesse à laquelle cette pression change qui a un impact : plus elle diminue rapidement, et plus des douleurs risquent d’être ressenties.

Par temps froid, le spécialiste explique que le “fluide huileux” des articulations peut en quelque sorte “devenir boueux”, ce qui l’empêche de “lubrifier aussi bien l'articulation” qu’à l’ordinaire et peut donc “entraîner des douleurs lorsque vous vous déplacez”.

Arthrite, arthrose : 4 conseils pour réduire les douleurs par changement de temps

Si personne ne peut agir sur les changements de temps, il est possible de mettre en place des habitudes pour gérer leurs effets sur les douleurs articulaires. Le Dr Bang recommande notamment de :