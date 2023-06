«Asthme des orages» : les conditions météorologiques amplifient les crises

L'ESSENTIEL Les 10 et 11 juin derniers, le nombre de passages aux urgences pour des crises d’asthme a explosé à cause des épisodes orageux.

L’"asthme des orages" touche surtout les personnes atteintes de rhinite allergique saisonnière.

Les orages sont responsables de la fragmentation des pollens, qui deviennent plus fins, plus petits et pénètrent plus facilement dans le nez, les sinus et les poumons.

"Dans la nuit de samedi à dimanche, à partir de minuit, on a commencé à voir un afflux de malades, avec un diagnostic de crise d’asthme, alors que c’était des gens non asthmatiques de 25 ans", a signalé, à France Info, Catherine Legall, cheffe de service des urgences à l’hôpital d’Argenteuil. Dans le détail, le 10 et 11 juin derniers, 200 patients en pleine crise d’asthme, soit dix fois plus que d’habitude, ont été pris en charge dans cet établissement hospitalier. "Ça a considérablement augmenté l'activité des urgences, on avait une dizaine de malades qui se renouvelaient en permanence. Ça fait 22 ans que je travaille aux urgences, je n'ai jamais vu ce phénomène !", a expliqué, à France Bleu, la cheffe.

Asthme : les orages fragmentent les pollens qui deviennent plus fins et plus petits

Le phénomène évoqué par Catherine Legall s’appelle "l’asthme des orages" et a été décrit pour la première fois dans les années 1980 en Angleterre et en Australie. Ce dernier touche surtout les personnes souffrant de rhinite allergique saisonnière. En 2022, des chercheurs de l’université de Melbourne (Australie) s’étaient demandés comment les orages pouvaient déclencher des crises d’asthme chez les patients. Pour le savoir, ils ont réalisé une étude publiée dans la revue The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Dans un communiqué, les scientifiques ont expliqué que les épisodes orageux pouvaient aggraver l’asthme à cause des courants froids qui concentrent les particules d'air, telles que le pollen et les moisissures. Ces particules sont emportées dans les nuages où l'humidité est élevée. Ensuite, le vent, les éclairs et l'humidité réduisent leur taille, ce qui permet aux particules de pénétrer facilement dans le nez, les sinus et les poumons. "Les rafales de vent concentrent ces petites particules de sorte que de grandes quantités peuvent être inhalées."

Asthme, allergies : les patients doivent "éviter les déplacements ou les efforts physiques"

Sur Twitter, l’Agence régionale de santé Ile-de-France appelle les personnes les plus fragiles à prendre des précautions. "Face à la forte poussée de consultations d'urgence pour crises d'asthme, l’ARS recommande aux personnes asthmatiques, allergiques ou avec des pathologies respiratoires d'éviter les déplacements ou les efforts physiques".