Asthme : un mauvais sommeil double vos risques de développer la maladie

L'ESSENTIEL Un rythme de sommeil sain semble être lié à un risque plus faible d'asthme, le repérage et le traitement précoce des troubles du sommeil pourraient donc réduire les risques.

Les personnes à haut risque génétique qui ont également signalé de mauvaises habitudes de sommeil étaient 122 % plus susceptibles d'être diagnostiquées asthmatiques que celles qui avaient à la fois un sommeil sain et un faible risque génétique.

L'impact négatif des troubles du sommeil sur l'asthme, généralement considéré comme une maladie inflammatoire chronique, pourrait être dû à une inflammation chronique induite par le sommeil.

Un sommeil de mauvaise qualité peut renforcer la susceptibilité génétique d'une personne à l'asthme, doublant potentiellement son risque d'être diagnostiqué avec la maladie, suggère une nouvelle étude publiée dans BMJ Open Respiratory Research.

Un rythme de sommeil sain semble être lié à un risque plus faible d'asthme, ce qui incite les chercheurs à suggérer que le repérage et le traitement précoce des troubles du sommeil pourraient réduire les risques, quelle que soit la prédisposition génétique.

Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs se sont appuyés sur les données 455.405 participants à la biobanque britannique âgés de 38 à 73 ans entre 2006 et 2010. Les participants ont été interrogés sur leurs habitudes de sommeil, sur la base de cinq traits spécifiques : chronotype précoce ou tardif (les personnes qui ont une tendance naturelle à se lever tôt et se coucher tôt, ou celles qui se lèvent tard et se couchent tard), durée du sommeil, insomnie, ronflement et somnolence diurne excessive.

Sur la base de leurs réponses, 73.223 personnes répondaient aux critères d'un rythme de sommeil sain ; 284.267 un rythme de sommeil intermédiaire ; et 97.915 un mauvais rythme de sommeil.

Troubles du sommeil : entre 47 et 122 % de risque en plus d’avoir de l'asthme

La composition génétique de tous les participants à la biobanque britannique a été systématiquement cartographiée et un score de risque génétique d'asthme pour chacune des 455.405 personnes de cette étude a été établi en fonction du nombre de variantes génétiques associées à l'asthme dans leur génome. Environ 1 participant sur 3 a été classé comme risque génétique "élevé" (150.429) et un autre tiers (151.970) comme risque "intermédiaire". Les autres ont été classés comme à “faible” risque.

Au cours d'une période de surveillance d'un peu moins de 9 ans, 17.836 personnes ont reçu un diagnostic d'asthme. Par rapport aux personnes à faible risque génétique, les personnes les plus à risque étaient 47 % plus susceptibles de recevoir un diagnostic d'asthme, tandis que celles dont les habitudes de sommeil étaient médiocres étaient 55 % plus susceptibles.

Mais les personnes à haut risque génétique qui ont également signalé de mauvaises habitudes de sommeil étaient 122 % plus susceptibles d'être diagnostiquées asthmatiques que celles qui avaient à la fois un sommeil sain et un faible risque génétique - en d'autres termes, elles étaient plus de deux fois plus susceptibles d'être diagnostiquées avec un asthme.

Un rythme de sommeil sain pourrait réduire de 37 % le risque d'asthme

L’insomnie rare ou absente et une durée de sommeil de 7 à 9 heures par nuit semblaient être les plus influentes, avec des réductions de risque de développer l’asthme de 25 % et 20 %, respectivement.

Une analyse plus approfondie sur un petit groupe de personnes a indiqué qu'un rythme de sommeil sain pourrait réduire de 37 % le risque d'asthme chez les personnes à haut risque génétique, ce qui suggère qu'un rythme de sommeil sain pourrait aider à compenser le risque d'asthme, quelle que soit la susceptibilité génétique, expliquent les chercheurs.

Asthme : l'hypothèse de l'inflammation chronique induite par le sommeil

"L'impact négatif des troubles du sommeil sur l'asthme, qui est généralement considéré comme une maladie inflammatoire chronique, pourrait être dû à une inflammation chronique induite par le sommeil. Des études antérieures ont démontré que les troubles du sommeil, tels qu'une durée de sommeil défavorable et l'insomnie, sont associés à une inflammation chronique. En théorie, la réponse immunitaire à l'inflammation pourrait générer des cytokines pro-inflammatoires qui entraînent une infiltration cellulaire et une inflammation des voies respiratoires, augmentant encore le risque d'asthme", écrivent les auteurs de l’étude.

Il s'agit d'une étude observationnelle donc, en tant que telle, elle ne peut pas établir de cause, et les chercheurs reconnaissent plusieurs limites à leurs conclusions. Néanmoins, ils concluent : "Étant donné qu'un mauvais sommeil combiné à une susceptibilité génétique élevée a entraîné un risque d'asthme plus que doublé, les habitudes de sommeil pourraient être recommandées comme une intervention efficace sur le mode de vie pour prévenir l'asthme futur, en particulier pour les personnes ayant une génétique à haut risque."