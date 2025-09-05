Seniors : l’heure à laquelle vous mangez peut impacter votre santé

L'ESSENTIEL À mesure que les personnes âgées vieillissent, elles ont tendance à manger leur petit-déjeuner et leur dîner plus tard,

Les petits-déjeuners tardifs sont associée à la dépression, la fatigue et les problèmes bucco-dentaires.

Éviter les petit-déjeuners tardifs pourrait aider à vieillir en bonne santé.

En vieillissant, de nombreuses habitudes - particulièrement celles entourant l’alimentation - changent. Face à ce constat, Dr Hassan Dashti, diététicien au Massachusetts General Hospital, a voulu étudier l’impact de l’évolution du moment de la prise des repas sur la santé des personnes âgées.

Son étude, parue dans la revue Communications Medicine, montre que l’horaire du petit-déjeuner est lié à la dépression, la fatigue, les problèmes bucco-dentaires ou encore le risque de décès.

Petit-déjeuner tardif : un risque accru de dépression et de troubles bucco-dentaires

Vaut-il mieux manger de bonne heure ou tardivement ? Pour répondre à cette question, le scientifique et ses collègues ont repris les données de 2.945 Britanniques âgés de 42 à 94 ans suivis pendant plus de 20 ans. En étudiant l’évolution de leurs habitudes alimentaires à travers les années, les chercheurs ont dans un premier temps constaté que les personnes âgées ont tendance à prendre leur petit-déjeuner et leur dîner plus tard. De plus, elles réduisent la fenêtre horaire globale durant laquelle elles mangent chaque jour.

Et, ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle. En effet, les analyses suivantes ont révélé qu’un petit-déjeuner tardif était systématiquement lié à des problèmes de santé physique et mentale tels que la dépression, la fatigue et les problèmes bucco-dentaires. Prendre le premier repas de la journée tard semble aussi accroître le risque de décès.

Les personnes âgées ne se mettent pas à table tardivement, uniquement, car elles ne sont plus “minutées” par le travail. La recherche montre que les repas tardifs sont liés à des difficultés à préparer les repas et à un sommeil de mauvaise qualité.

"Jusqu'à présent, nous avions un aperçu limité de la façon dont le moment des repas évolue plus tard dans la vie et comment ce changement est lié à la santé et à la longévité", explique le Dr Dashti dans un communiqué. "Nos résultats aident à combler cette lacune en montrant que l'heure des repas tardive, en particulier pour le petit-déjeuner, est liée à la fois à des problèmes de santé et à un risque accru de mortalité chez les personnes âgées. Ces résultats ajoutent un nouveau sens au dicton selon lequel “le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée”, surtout pour les personnes âgées."

Prendre le petit-déjeuner tôt pour préserver sa santé

Au-delà d’avoir une meilleure compréhension de l’impact des habitudes alimentaires des seniors, cette recherche offre aussi un moyen simple de détecter les personnes âgées à risque, mais également d’agir sur leur santé.

"Nos recherches suggèrent que les changements dans le moment où les personnes âgées mangent, en particulier l'heure du petit-déjeuner, pourraient servir de marqueur facile à surveiller de leur état de santé général. Les patients et les médecins peuvent éventuellement utiliser les changements dans les routines de repas comme signe d'avertissement précoce pour examiner les problèmes de santé physique et mentale sous-jacents", explique le Dr Hassan Dashti. "En outre, encourager les personnes âgées à avoir des horaires de repas cohérents pourrait faire partie de stratégies plus larges visant à promouvoir un vieillissement en bonne santé et la longévité", conclut-il.