Petit-déjeuner : manger ce fruit à coque peut stimuler les fonctions cognitives

L'ESSENTIEL Après avoir ingéré 50 g de noix au petit-déjeuner, le temps de réaction est amélioré tout au long de la journée chez les jeunes adultes.

Si les performances de mémorisation sont meilleures six heures après le repas, ce fruit à coque aide directement le cerveau à travailler plus efficacement lors de tâches mentales difficiles.

L'analyse du sang révèle une diminution des acides gras non estérifiés circulants et une légère augmentation de la disponibilité du glucose après la consommation de l’oléagineux.

On le sait : manger de manière saine est essentiel pour avoir une santé cérébrale optimale. De nombreux bioactifs issus de l'alimentation sont liés à des bénéfices cognitifs. C’est le cas des oléagineux. Dans une récente étude, publiée dans la revue Food & Function, des chercheurs de l'université de Reading (Royaume-Uni) se sont intéressés aux vertus des noix. Pour savoir si ce fruit à coque entraîne des améliorations cognitives tout au long de la journée, 32 jeunes adultes en bonne santé, âgés de 18 à 30 ans, ont été recrutés. Lors de l’intervention, les participants ont pris un petit-déjeuner riche en noix, plus précisément 50 g ce qui correspond à une poignée, et un petit-déjeuner équivalent en termes de calories, mais sans noix, à des occasions différentes. Des mesures de la cognition, de l'humeur, du sang et de l'électroencéphalogramme ont été enregistrées et analysées au départ, deux, quatre et six heures après le petit-déjeuner.

Manger une poignée de noix au petit-déjeuner, un avantage mental pour les jeunes adultes

"Les évaluations de l'humeur pour les affects négatifs ont semblé moins bonnes après la consommation de noix que dans le groupe témoin, ce qui pourrait s'expliquer par une aversion générale pour l'intervention", peut-on lire dans les résultats. Cependant, les noix ont provoqué des temps de réaction plus rapides tout au long de la journée dans les tâches des fonctions exécutives. Les performances de mémorisation deux heures après le petit-déjeuner étaient moins bonnes pour les noix que pour le groupe dit témoin, mais six heures plus tard, ce résultat s'est inversé. Les données de l'électroencéphalogramme ont révélé des différences dans l'activité frontopariétale pendant les tâches mentales difficiles et celles sollicitant la mémoire chez les volontaires ayant mangé une poignée de noix dès le matin. Les échantillons de sang ont aussi dévoilé des changements positifs dans les niveaux de glucose et d'acides gras, deux facteurs qui pourraient influencer la fonction cérébrale.

Oméga-3, protéines, polyphénols : ces nutriments présents dans les noix améliorent les performances cognitives

D’après les auteurs, le mélange des nutriments présents dans les noix, comme les acides gras alpha-linoléniques oméga-3, les protéines et les composés végétaux appelés "polyphénols", pourrait améliorer les performances cognitives. Néanmoins, "des recherches supplémentaires sont nécessaires sont nécessaires pour déterminer comment les régimes alimentaires contenant des noix peuvent réguler les améliorations cognitives chez l'Homme en période postprandiale et à plus long terme", ont-ils conclu.