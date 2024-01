Insuline : les noix sont-elles l'aliment idéal ?

L'ESSENTIEL Le surpoids et l'obésité sont principalement dus à une alimentation trop riche et à une activité physique trop réduite.

Les principales et les plus graves complications sont cardiovasculaires : hypertension artérielle, maladies coronariennes, accident vasculaire cérébral.

Dans cette étude, la consommation à long terme de noix mélangées a amélioré de manière significative la sensibilité à l'insuline dans les régions occipitales et frontales du cerveau des participants.

Publiée dans le Journal of the American College of Nutrition, l’étude consiste à examiner les effets à long terme de la consommation de noix mixtes sur l'insuline chez des adultes souffrant de surpoids ou d'obésité. Les chercheurs ont recruté 28 adultes en bonne santé et les ont réparti en deux groupes. Pendant 16 semaines, un groupe a reçu chaque jour 60 grammes de noix mélangées composées de noix, pistaches, noix de cajou et noisettes, tandis que l'autre groupe n'en a pas consommé (pour la phase de contrôle). Après une période d'élimination de 8 semaines, au cours de laquelle aucun fruit à coque n'a été consommé, les participants ont été évalués sur l'action de l'insuline dans le cerveau.

La consommation de noix mixtes a le potentiel d'améliorer la sensibilité cérébrale à l'insuline

Les résultats ont montré que les noix mélangées avaient un impact positif sur l'action de l'insuline dans les régions cérébrales qui sont impliquées dans la gestion des processus métaboliques et cognitifs. Ces régions cérébrales sont essentielles pour la régulation de l'appétit, du métabolisme et de la prise de décision.

En plus de l'amélioration de l'action de l'insuline dans le cerveau, les noix sont aussi associées à une amélioration de la teneur en lipides dans le foie et sur les différents facteurs de risques cardiométaboliques (risques de développer un diabète ou un AVC). Cela laisse penser qu’elles pourraient avoir des effets bénéfiques sur la santé métabolique globale chez les personnes en surpoids ou obèses. De plus, le poids et la composition corporelle des participants n'ont pas changé de manière significative.

Des résultats encourageants mais des recherches supplémentaires nécessaires

Dans l'ensemble, cette étude apporte des preuves prometteuses quant aux effets bénéfiques des fruits à coques. Cependant, il convient de souligner que cette étude ne représente qu'un échantillon de 28 participants et qu'elle ne permet pas d'émettre des conclusions définitives. Ce premier constat met en évidence le potentiel des noix mixtes dans la prévention et la gestion des maladies métaboliques liées à l'obésité. Il est donc recommandé d'inclure les noix mixtes dans une alimentation équilibrée pour les personnes souffrant de surpoids ou d'obésité.