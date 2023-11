Obésité : les personnes en surpoids consomment moins d'énergie dans la journée

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude montre que le poids influence comment et quand le corps dépense de l'énergie.

Les personnes qui ont un poids santé, soit un IMC entre 20 et 25, consomment plus d'énergie pendant la journée, tandis que celles atteintes d'obésité en dépensent plus la nuit.

Les causes de ce phénomène ne sont pas encore bien déterminées.

Le poids influence quand l'organisme brûle les calories. Voici la nouvelle découverte de chercheurs de l'Université de la santé et des sciences de l'Oregon. Elle a été présentée dans la revue dans la revue Obesity, le 15 novembre 2023.

L'obésité modifie les profils circadiens du métabolisme

Pour évaluer l'impact des rythmes circadiens et du sommeil sur le corps humain, les chercheurs ont demandé à trente personnes de séjourner dans un laboratoire, spécialement créé pour l'occasion, pendant six jours. Durant cette période, les scientifiques ont mis en place un calendrier conçu pour que les participants soient éveillés et dorment à des moments différents tout au long de chaque journée. Les volontaires ont ensuite été soumis à différents tests. L'un d'eux consistait à faire de l'exercice physique tout en portant un masque connecté à une machine de calorimétrie indirecte. Cet appareil permet de mesurer la consommation d'énergie en mesurant le dioxyde de carbone expiré. Des échantillons de sang ont également été prélevés pour mesurer les niveaux de glucose en réponse aux repas servis.

Les résultats ont révélé que les personnes souffrant d'obésité dépensent plus d'énergie pendant la nuit, lorsque la plupart des gens dorment, tandis que celles qui ont un poids santé (IMC entre 20 et 25), consomment davantage d'énergie pendant la journée. Par ailleurs, les participants souffrant d'obésité ont des niveaux plus élevés de l'hormone insuline dans la journée, signe que le corps travaille plus dur pour utiliser le glucose.

Obésité et énergie consommée : un phénomène pas encore expliqué

Les chercheurs concluent leur article scientifique en indiquant "l'obésité est associée à une altération de l'énergie circadienne et du métabolisme du glucose. Comprendre et aborder ces associations pourraient conduire à des stratégies qui améliorent le poids corporel et la santé métabolique chez les personnes obèses".

"Il était surprenant d'apprendre à quel point le moment où notre corps brûle de l'énergie différait chez les personnes souffrant d'obésité", ajoute le premier auteur de l'étude, Pr Andrew McHil dans un communiqué. Toutefois, le scientifique et son équipe ne savent pas expliquer ce phénomène. "Nous ne savons pas pourquoi. Brûler moins d'énergie pendant la journée pourrait contribuer à être obèse, ou cela pourrait être le résultat de l'obésité", reconnait-il.