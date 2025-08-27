Le rhume pourrait protéger contre la covid-19

L'ESSENTIEL Une infection récente par un rhume pourrait offrir une protection temporaire contre le SARS-CoV-2.

Le renforcement immunitaire lié à un rhume aiderait l'organisme à combattre le SARS-CoV-2 avant qu'il s'installe.

Cela pourrait expliquer pourquoi les enfants, qui attrapent souvent des rhumes , sont moins touchés par la covid-19 que les adultes.

Et si pour combattre la covid-19, il suffisait de lutter contre le mal par le mal ? C’est ce que laisse penser une nouvelle étude publiée dans la revue Journal of Infectious Diseases, le 11 août 2025.

Des chercheurs ont découvert qu’avoir eu un rhume – provoqué le plus souvent par un rhinovirus – offrait une protection temporaire contre le SARS-CoV-2, virus responsable de la covid-19.

Les personnes enrhumées protégées contre la covid-19

Voulant comprendre pourquoi les enfants semblaient moins susceptibles d’avoir la covid-19 que les adultes, les scientifiques du National Jewish Health (Denver, USA) ont repris les dossiers médicaux de plus de 4.100 personnes issues de 1.394 foyers. Les données couvraient de mai 2020 à février 2021.

À l’aide d'écouvillons nasaux auto-collectés, l'équipe a recherché la présence du SARS-CoV-2 et d'autres virus respiratoires courants, dont le rhinovirus, chez les participants. Elle a également analysé l'expression génétique des voies respiratoires afin de déterminer l'influence des infections virales récentes sur les défenses antivirales de l'organisme.

Ces analyses ont révélé que les personnes, en particulier les enfants, ayant récemment contracté un rhinovirus, étaient significativement moins susceptibles d'être infectées par le SARS-CoV-2 dans les semaines suivantes. Les chercheurs ont aussi remarqué que l'expression initiale des gènes liés à l'interféron – première ligne de défense du système immunitaire contre les virus – était plus élevée chez les enfants que chez les adultes.

Covid-19 : la lutte contre les rhinovirus prépare à combattre le SARS-CoV-2

Ainsi, l’effet protecteur du rhume serait lié aux défenses antivirales de l'organisme. "Les rhinovirus déclenchent une forte réponse interféron dans les voies respiratoires. Ce qui peut temporairement préparer le système immunitaire à combattre d'autres virus", précisent les auteurs dans leur communiqué.

"Nos résultats suggèrent que le renforcement immunitaire dû à un rhume récent pourrait donner à l'organisme un avantage précoce pour combattre le SARS-CoV-2 avant qu'il ne puisse s'installer, explique l'auteur principal de l'étude, Dr Max Seibold. Cela pourrait expliquer pourquoi les enfants, qui ont tendance à attraper plus de rhumes que les adultes, présentent généralement moins de cas de Covid et des formes moins graves."

Toutefois, "cela ne signifie pas qu'il faille volontairement attraper un rhume, précise Camille Moore, auteure principale de l'étude. Ces travaux servent surtout à “comprendre comment un virus peut affecter la réponse de l'organisme à un autre". Ce qui pourrait "aider à développer de nouvelles stratégies de prévention, en particulier pour les populations vulnérables."