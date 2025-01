Rhume : à quel point la vitamine C peut-elle aider ?

L'ESSENTIEL La vitamine C est essentielle pour renforcer le système immunitaire, favoriser la cicatrisation et protéger les articulations. Mais elle ne prévient pas les rhumes, bien qu'elle puisse, dans certains cas, réduire légèrement leur durée.

Avec l’hiver vient la saison des rhumes et des grippes, et nombreux sont ceux qui se tournent vers la vitamine C pour renforcer leur système immunitaire et éviter de tomber malade. Mais est-ce vraiment efficace contre un simple rhume ? Le Dr Jesse Bracamonte, médecin à la Mayo Clinic (Etats-Unis), fait le point sur les bienfaits réels de cette vitamine dans une interview.

Les bienfaits avérés de la vitamine C

La vitamine C joue un rôle essentiel dans plusieurs fonctions de l’organisme. "Elle aide à renforcer le système immunitaire, favorise la cicatrisation des plaies, protège le collagène et les articulations, et contribue même à la santé des tendons", explique le Dr Bracamonte. Ces bienfaits en font un nutriment essentiel pour maintenir une bonne santé globale.

Mais lorsqu'il s'agit de prévenir les rhumes, les effets de la vitamine C sont toutefois plus limités. Les recherches montrent qu'une consommation accrue de cette vitamine ne prévient pas les rhumes, bien qu'elle puisse, dans certains cas, réduire légèrement leur durée.

D’après le spécialiste, des doses supplémentaires de vitamine C peuvent accélérer la guérison d’un rhume, mais de manière marginale. "Si un rhume dure habituellement sept jours, la vitamine C pourrait réduire cette durée d’environ 13 heures", précise-t-il. Un gain certes modeste, mais qui peut inciter certains à renforcer leur apport en vitamine C pendant les périodes de maladie.

Où trouver de la vitamine C dans l’alimentation ?

Pour la majorité des gens, une alimentation riche en fruits et légumes suffit à couvrir les besoins quotidiens en vitamine C. Les agrumes comme les oranges, les fraises et les poivrons rouges sont d’excellentes sources naturelles. Pour ceux qui souhaitent augmenter leur apport, un supplément quotidien de 500 milligrammes, sous forme de comprimés, peut être envisagé.

Le Dr Bracamonte met néanmoins en garde contre les excès. "Trop de vitamine C n’est pas nécessairement une bonne chose. Il est important de respecter les doses recommandées et de ne pas les dépasser", conseille-t-il. De manière générale, il est préférable de consulter un professionnel de santé avant toute supplémentation. Chaque individu ayant des besoins différents, votre médecin pourra vous recommander les doses adaptées et l’utilité réelle d’un complément alimentaire dans votre cas.