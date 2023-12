Rhume, allergies... 5 techniques de massage pour décongestionner vos sinus

L'ESSENTIEL Les sinus sont des cavités aériennes creusées dans le massif osseux du visage.

Les sinus peuvent se congestionner en cas d’allergie, de rhume ou de grippe.

Il existe différentes techniques d’automassage pour décongestionner les sinus.

En hiver, il n’est pas rare de présenter un nez bouché en cas de rhume ou de grippe. Cette obstruction nasale peut aussi être liée à des allergies, notamment lors de la période du rhume des foins. Pour y remédier, il existe différentes astuces comme l’utilisation de compresses chaudes à poser sur le nez ou l’installation d’un humidificateur dans la chambre à coucher.

Dans une interview accordée à la Clinique de Cleveland, Vickie Bodner, massothérapeute, a partagé plusieurs techniques de massage permettant de libérer la cavité nasale et ainsi de mieux respirer. "L'inflammation des sinus entraîne une accumulation de liquide qui provoque de la pression (…) Certaines techniques de massage ciblées peuvent aider à décongestionner les sinus et à favoriser le drainage des fluides", a expliqué la spécialiste. Ces automassages des sinus reposent sur de légères pressions au niveau de certaines zones du visage. Il est nécessaire de cibler les parties où vous ressentez une gêne au niveau des sinus (front, joues…) avant de les masser délicatement.

Nez bouché : comment masser correctement ses sinus ?

Les sinus se caractérisent par des cavités aériennes, présentes par paire, creusées dans le massif osseux de la face. En fonction de leur emplacement, on retrouve les sinus maxillaires, frontaux, sphénoïdaux, et ethmoïdaux.

Il existe un point de pression au niveau des sinus frontaux qui permet de faciliter la circulation des fluides. Il se situe près de l’angle interne des sourcils. Pour masser cette zone, il est préconisé de remonter délicatement vos index de chaque côté du nez jusqu’à l’endroit où il commence à s'incurver pour rejoindre l'os orbital, près de vos sourcils. Vous sentirez peut-être une légère arête à cet endroit. Exercez une légère pression sur cette zone avec vos index avant de relâcher pendant une seconde puis de recommencer ce geste. Vous pouvez également effectuer de très petits cercles à cet endroit pendant cinq à dix secondes.

Afin de décongestionner vos sinus, vous pouvez exercer un léger pincement au niveau du sinus frontal. Pour ce faire, pincez doucement vos sourcils entre votre pouce et votre index en débutant par la partie interne de vos sourcils. Maintenez cette position pendant une à deux secondes, et déplacez-vous légèrement vers l'extérieur, en direction de vos tempes. Répétez ce geste jusqu’à atteindre l'extrémité de vos sourcils.

Il est aussi possible d’exercer un point de pression sur le sinus maxillaire. Placez vos index sur le long de chaque côté de votre nez au niveau de l’endroit où vos narines rejoignent vos joues, et exercez une très légère pression pendant cinq à dix secondes. Pendant une seconde, relâchez avant de recommencer l’opération.

Les bénéfices d'un massage des sinus maxillaires et frontaux

Dans le contexte d’un nez bouché, Vickie Bodner recommande le massage des sinus maxillaires. En quoi cela consiste-t-il ? Placez vos index à la base de vos narines et appuyez doucement de chaque côté. Dans un second temps, réalisez un cercle sous vos pommettes, vers vos oreilles et jusqu'à vos tempes, au-dessus de vos sourcils et sur les côtés de votre nez. Faites un cercle complet en revenant à votre point de départ.

Un massage du sinus frontal peut aussi être utile pour soulager des sinus encombrés. Posez quatre doigts, excepté le pouce, sur chacun de vos sourcils, au point le plus proche du nez. Du bout des doigts, balayez lentement la ligne des sourcils de haut en bas, du nez jusqu'aux tempes.

Ces techniques d’automassage peuvent vous aider à décongestionner vos sinus. Néanmoins, n’hésitez pas à consulter votre médecin si vous présentez d’autres signes cliniques comme, par exemple, de la fièvre. Dans ce cas, l’encombrement nasal pourrait être lié à une infection bactérienne nécessitant un traitement antibiotique.