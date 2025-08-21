À partir de la rentrée, cette substance toxique, présente dans les vernis à ongles, est interdite

L'ESSENTIEL Dès le 1er septembre, l’utilisation de l’oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine, présents dans les vernis à ongles semi-permanents, est interdite.

Cette substance a été classée en tant que substance CMR de catégorie 1B, c’est-à-dire toxique pour la reproduction.

Aucun délai d’écoulement des stocks n’est prévu pour les professionnels concernés.

Présente dans les vernis à ongles semi-permanents, l’oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine (TPO) va bientôt être interdit. Dans un communiqué, le ministère de l’Économie et des Finances a rappelé qu’il va disparaître des flacons dès le 1er septembre 2025. Pour rappel, cette substance est jusqu’à présent autorisé uniquement pour un usage professionnel dans les préparations pour ongles artificiels à une concentration maximale de 5 %. Problème : ce composant est classé en tant que substance CMR de catégorie 1B, c’est-à-dire toxique pour la reproduction.

L’UE interdit le TPO

"Cette interdiction entre dans le cadre du règlement européen dit Omnibus VII, en ce qui concerne l’utilisation, dans les produits cosmétiques, de certaines substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction", indiquent les autorités. Plus précisément, à compter de la rentrée, il sera proscrit de mettre sur le marché des produits cosmétiques contenant du TPO, de mettre à disposition ces produits, y compris à des professionnels, et d’utiliser ces produits, notamment par les professionnels dans le cadre de leurs prestations (pose de vernis, manucure, etc.).

Pas de délai d’écoulement des stocks

La mesure ne prévoit pas de délai d’écoulement des stocks de produits présents sur le marché, quel que soit leur stade de détention (fabricants, grossistes, détaillants et utilisateurs professionnels). "La DGCCRF invite l’ensemble des opérateurs économiques, y compris les professionnels utilisant ces produits dans le cadre de leur activité, à anticiper cette échéance et à prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à cette interdiction. Par ailleurs, de manière générale, la DGCCRF rappelle que l’interdiction d’une substance réglementée dans le cadre du règlement (CE) n°1223/2009 relatif aux produits cosmétiques s’applique sans distinction, y compris lorsque cette substance est utilisée dans des produits à destination exclusive des professionnels (instituts de beauté, coiffeurs, ongleries, etc.)."