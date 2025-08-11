Chikungunya : un premier cas autochtone identifié en Bourgogne-Franche-Comté

L'ESSENTIEL Un cas autochtone de chikungunya a été confirmé le 8 août 2025 à Dijon.

C'est le premier enregistré dans la région Bourgogne-Franche-Comté.

Un deuxième cas, en lien avec le premier malade, est suspecté.

Le virus du chikungunya qui circule dans l’Hexagone grâce aux moustiques-tigres, vient d’être repéré dans une nouvelle région. Un premier cas autochtone a été repéré à Dijon, selon un communiqué de l'Agence Régionale de Santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté publié le 8 août 2025.

Chikungunya à Dijon : un deuxième cas autochtone suspecté

"La personne, domiciliée à Dijon, n’ayant pas séjourné dans une zone où le virus [du chikungunya] circule activement dans les deux semaines précédant les symptômes, il s’agit d’un cas ayant acquis l’infection localement (cas dit autochtone), le premier en Bourgogne-Franche-Comté", expliquent les autorités sanitaires.

Elles ajoutent que l’état de santé du patient "n’inspire pas d’inquiétude". De plus, un 2ᵉ cas autochtone, en lien avec le 1er, est "fortement suspecté". Des analyses sont en cours pour confirmer s’il s’agit bien de la même maladie. Par ailleurs, des mesures préventives ont été déployées dans les lieux fréquentés par les deux personnes, zones potentielles de transmission du virus, afin d'éviter une propagation possible du chikungunya.

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté a ouvert une ligne d’information pour le grand public au 0805 200 550. Elle est accessible 7 jours sur 7, de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures.

Plus de 960 cas de chikungunya depuis mai

Si le patient de Dijon est le premier cas autochtone de la région Bourgogne-Franche-Comté, il n’est pas le premier de la France Hexagonale. Selon l’ARS, plus de 960 cas de chikungunya ont été enregistrés par Santé publique France depuis le 1er mai 2025, dont 72 cas autochtones (Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Corse, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et Nouvelle Aquitaine) et près de 900 cas importés.

Les autorités sanitaires rappellent également les bons gestes pour lutter contre le moustique-tigre ainsi que ses piqûres :

utiliser un répulsif cutané, particulièrement le matin et en fin de journée ;

porter des vêtements couvrants et amples ;

utiliser des moustiquaires pour les nouveau-nés ou les personnes alitées.

Pour éviter la prolifération des moustiques, il ne faut pas laisser d’eau stagnante chez soi. Il est conseillé ainsi de :