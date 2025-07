Chikungunya et dengue s’implantent en France : comment les distinguer ?

L'ESSENTIEL Le chikungunya et la dengue s’implantent localement en France, avec de nouveaux cas autochtones signalés dans plusieurs régions.

Les deux maladies partagent des symptômes comme la fièvre et les douleurs, mais elles ont aussi certains symptômes distincts.

Pour limiter leur propagation, la prévention contre les piqûres de moustiques reste essentielle.

Alors qu’on les croyait cantonnés aux zones tropicales, le chikungunya et la dengue font aujourd’hui parler d’eux dans plusieurs régions françaises. La transmission locale, dite autochtone, de ces deux maladies virales par le moustique tigre (Aedes albopictus) ne cesse de gagner du terrain depuis le début de l’été 2025.

Une progression inquiétante sur le territoire

Dans les Landes, un résident de Dax a contracté le chikungunya sans avoir voyagé en zone infectée, selon l’Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit du huitième foyer autochtone de la saison en France. En Nouvelle-Aquitaine, c’est la première apparition du virus cette année, confirmant la progression du moustique tigre vers de nouvelles zones. Le virus a aussi été signalé dans d’autres régions comme Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est.

Du côté de la dengue, un premier cas autochtone a été détecté à Belley (Ain), le 28 juillet, d’après l’ARS d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ce cas s’ajoute à deux autres confirmés à Saint-Chamond (Loire), faisant de 2025 une année marquante pour la circulation locale du virus. En réaction, les autorités sanitaires ont déployé des opérations de démoustication, des campagnes d’information, ainsi que des enquêtes épidémiologiques de proximité.

Des symptômes proches, mais des nuances

Si les deux maladies présentent des signes communs (fièvre, douleurs musculaires et articulaires, éruptions cutanées), elles ne se manifestent pas tout à fait de la même manière, rappelle l’Institut Pasteur. Le chikungunya provoque souvent des douleurs articulaires invalidantes touchant poignets, doigts ou chevilles. Il peut aussi entraîner maux de tête, conjonctivite, ganglions enflés et, plus rarement, des saignements. Si les symptômes disparaissent généralement en une semaine, 20% des patients peuvent souffrir de douleurs persistantes.

La dengue, quant à elle, débute brutalement avec une forte fièvre, accompagnée de maux de tête, nausées et vomissements. Des douleurs lombaires et des éruptions peuvent également apparaître. L’évolution est généralement favorable, mais la convalescence peut durer jusqu’à deux semaines, selon l’Institut.

Face à ces menaces virales, la prévention reste essentielle, insistent les autorités. Se protéger des piqûres est la première ligne de défense : répulsifs cutanés, vêtements couvrants, moustiquaires... Il est aussi crucial d'éviter les eaux stagnantes autour de chez soi, car c’est dans ces eaux que les moustiques tigres se reproduisent.