La pandémie a fait vieillir votre cerveau, même si vous n’avez pas eu la covid-19

L'ESSENTIEL La pandémie de Covid-19 pourrait avoir accéléré le vieillissement cérébral, même chez les personnes n'ayant pas été touchées par le virus.

Toutefois, seules les personnes touchées par le virus présentent des symptômes.

Ce vieillissement cérébral pourrait être réversible.

La Covid-19 n’a pas juste mis le monde à l’arrêt pendant plusieurs mois, elle aurait aussi accéléré le vieillissement de votre cerveau... et cela, même si vous n’avez pas été contaminés par le virus.

Cette découverte, faite par des chercheurs de l’université de Nottingham, a fait l’objet d’un article dans la revue Nature Communications, le 22 juillet 2025.

Cerveau et Covid-19 : des signes de vieillissement cérébral, même chez les non-infectés

Pour déterminer les effets de la pandémie sur le cerveau, l’équipe a examiné des IRM cérébrales de près de 1.000 adultes en bonne santé. Les examens ont été réalisés pour certains participants avant et après la crise sanitaire. En s’appuyant sur les images et un outil d’apprentissage automatique, les scientifiques ont déterminé l’âge cérébral de chaque participant, puis l’ont comparé à leur âge réel.

Les résultats montrent que les personnes ayant survécu à la pandémie de Covid-19 présentaient des signes de vieillissement cérébral plus rapides. Ce phénomène était plus visible chez les personnes âgées, les hommes et les personnes issues de milieux plus défavorisés. En revanche, seuls les volontaires infectés par virus entre leurs deux IRM affichaient une baisse de certaines capacités cognitives, comme la flexibilité mentale et la vitesse de traitement.

"Cela suggère que le vieillissement cérébral dû à la pandémie, à lui seul (sans infection), pourrait ne pas provoquer de symptômes", expliquent les auteurs dans leur communiqué.

Vieillissement du cerveau : l’environnement quotidien pourrait jouer un rôle

Face à leurs résultats, les chercheurs concluent que les infections et les virus ne sont pas les seuls éléments qui peuvent faire vieillir le cerveau. L'environnement quotidien peut également impacter la santé cérébrale.

"Cela montre clairement à quel point l'expérience de la pandémie elle-même, de l'isolement à l'incertitude, a pu affecter notre santé cérébrale", souligne Dr Ali-Reza Mohammadi-Nejad, auteur de l’étude.

Toutefois, bonne nouvelle : le vieillissement cérébral observé après la pandémie de la Covid-19 pourrait être réversible, selon l'équipe. "La pandémie a mis à rude épreuve la vie des gens, en particulier ceux qui étaient déjà défavorisés. Nous ne pouvons pas encore vérifier si les changements observés s'inverseront, mais c'est certainement possible, et c'est une perspective encourageante", ajoute la chercheuse Dorothée Auer.