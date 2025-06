Origine de la Covid-19 : «toutes les hypothèses doivent rester sur la table», selon l’OMS

L'ESSENTIEL Selon l’OMS, toutes les hypothèses sur l’origine de la Covid-19 restent possibles.

Après trois ans et demi de recherches, le groupe consultatif scientifique de l’OMS sur les origines des nouveaux agents pathogènes (Sago) n’est pas parvenu à trouver la cause de la Covid-19.

L’une des raisons est que la Chine n’aurait pas fourni suffisamment d’informations.

"Au cours des cinq dernières années, nous avons beaucoup appris sur le Covid-19, mais il reste une question cruciale sur la pandémie à laquelle nous n’avons pas encore répondu : comment elle a commencé", a indiqué Tedros Adhanom Ghebreyesus, le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ce vendredi 27 juin, lors d’une conférence de presse sur les conclusions du rapport sur l’origine du virus.

La Chine n'aurait pas fourni à l'OMS toutes les informations demandées

En charge de ce travail : le groupe consultatif scientifique de l’OMS sur les origines des nouveaux agents pathogènes (Sago). Créé en 2021, l’objectif des 27 experts qui le composent est de déterminer les causes de l’émergence du SARS-CoV-2. Pourtant, après trois ans et demi de travail, les conclusions ne semblent pas probantes. En cause : le manque de certaines informations cruciales.

"Malgré nos demandes répétées, la Chine n'a pas fourni les centaines de séquences virales de personnes atteintes de la Covid-19 au début de la pandémie, ni d'informations plus détaillées sur les animaux vendus sur les marchés de Wuhan [ou] sur les travaux effectués et les conditions de biosécurité dans les laboratoires de Wuhan, a expliqué Maria Van Kerkhove, l'épidémiologiste américaine qui dirige le département Prévention et préparation aux épidémies et pandémies à l'OMS. En l'état actuel des choses, toutes les hypothèses doivent rester sur la table, y compris la propagation zoonotique et la fuite de laboratoire.”

La Chine a partagé certaines informations, mais pas toutes celles demandées par l’OMS. Ce manque bloque donc le travail de Sago et donc la découverte de l’origine de cette maladie. Pour l’instant, les hypothèses les plus plausibles sont la transmission du virus à l’homme par un animal infecté ou la fuite d’un laboratoire.

Prévenir les futures flambées de la Covid-19

"Comprendre le déclenchement de toute flambée épidémique ou pandémique est essentiel pour prévenir de futures flambées", a souligné Tedros Adhanom Ghebreyesus. Et ce, d’autant plus que la Covid-19 reste active. En effet, dans un communiqué publié le 25 juin dernier, l’Académie nationale de médecine alertait sur un risque de reprise épidémique estivale.

Cette crainte est liée à deux principales raisons. La première est qu’en 2024, l’un des deux pics d’incidence de la Covid-19 avait eu lieu fin juin/début juillet. La seconde vient de l’apparition en Chine d’un nouveau variant d’Omicron, NB.1.8.1.

"En France, face à une possible prochaine reprise épidémique, il faut donc déplorer l’insuffisance du recours à la vaccination, en particulier dans les populations les plus à risque", indique l’Académie nationale de médecine, qui appelle donc celles à risque de formes graves à se faire vacciner.