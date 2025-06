Covid-19 : l’Académie de médecine alerte sur une «reprise épidémique» cet été

L'ESSENTIEL L'Académie de médecine alerte sur un risque de reprise épidémique cet été.

L'été est généralement associé à un pic d'incidence de la maladie, et l'émergence du variant NB.1.8.1 pourrait augmenter le risque.

L'Académie de médecine appelle les plus fragiles à se faire vacciner.

La Covid-19 fera-t-elle son retour en France cet été ? Dans un communiqué publié le mercredi 25 juin, l’Académie de médecine alerte sur un risque de reprise épidémique estivale.

Covid-19 : le virus est toujours actif en été

"Au cours de l’année 2024, la surveillance nationale de la Covid-19 a décrit une circulation permanente du SARS-CoV-2 avec deux pics d’incidence, le premier fin juin/début juillet et le second fin septembre", souligne l’Académie dans le texte. "L’hypothèse d’une saisonnalité hivernale de la pandémie de Covid-19, comparable à celle des épidémies de grippe, n’est donc pas confirmée."

Dès 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé soulignait que la maladie n’était pas saisonnière. "La saison ne semble pas avoir de répercussion sur la transmission du virus, précisait alors la porte-parole de l’OMS Margaret Harris, dans une conférence de presse. (…) Même s’il s’agit d’un virus respiratoire, qui sont historiquement saisonniers, celui-ci se comporte différemment." Contrairement à la plupart des autres virus respiratoires, le risque d’infection ne diminue pas en été.

Le variant NB.1.8.1 pourrait conduire à un rebond épidémique

Mais la crainte d’une reprise épidémique est aussi liée à la diffusion d’un nouveau variant d’Omicron, apparu en janvier en Chine : NB.1.8.1. "Plusieurs mutations le différencient des variants Omicron circulant actuellement : suivant leur position, ces mutations pourraient améliorer l’affinité de liaison au récepteur cellulaire ACE2 et augmenter la transmissibilité du virus, mais aussi faciliter son échappement aux anticorps induits par des infections ou des vaccinations antérieures", alerte le texte. En Asie, son apparition a été associée à un rebond épidémique, et depuis le virus se répand en Amérique du Nord et dans certains pays d’Europe, "laissant présager qu’il risque de devenir dominant".

Covid-19 : la vaccination est la meilleure protection contre le virus

Dans ce contexte, l’Académie de médecine rappelle que la vaccination est une "mesure essentielle". Selon l’OMS, les vaccins demeurent efficaces contre cette nouvelle forme du virus. "En France, face à une possible prochaine reprise épidémique, il faut donc déplorer l’insuffisance du recours à la vaccination, en particulier dans les populations les plus à risque", soulève l’Académie. La campagne de vaccination, toujours en cours, auprès des plus de 65 ans, ne semble pas "rencontrer une forte adhésion".

L’Académie de médecine appelle donc les personnes les plus fragiles à se faire vacciner : les "personnes identifiées à très haut risque de formes graves (d’âge égal ou supérieur à 80 ans, immunodéprimés, résidents en Etablissement pour personnes âgées dépendantes ou en Unité de soins de longue durée) vaccinées ou non à l’automne 2024" et "l’ensemble des personnes éligibles pour une vaccination annuelle (d’âge égal ou supérieur à 65 ans, femmes enceintes, avec comorbidités, ou en contacts réguliers avec des personnes fragiles ou immunodéprimées), mais n’ayant pas été vaccinées à l’automne 2024".