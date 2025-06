Covid-19 : une douzaine de cas liés au variant NB.1.8.1 identifiés en France

L'ESSENTIEL NB.1.8.1 est un nouveau variant de la Covid-19.

Une douzaine de cas ont été identifiés en France, mais il circule activement en Asie.

Il pourrait entraîner une hausse des contaminations dans les prochaines semaines.

Doit-on s’attendre à une nouvelle vague de contaminations par la Covid-19 ? Un nouveau variant a été repéré en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes, selon une information du journal Le Monde. Une douzaine de cas ont été recensés depuis la fin du mois de mars. Apparu en Asie, ce variant est suspecté d’être plus contagieux, en comparaison aux autres souches.

Une augmentation "faible" des cas de Covid-19

Dans son dernier bulletin, publié le 28 mai, Santé publique France observe une hausse des passages aux urgences pour Covid-19 chez les adultes, "toujours à des niveaux faibles et sur de petits effectifs : + 25 % soit + 41 passages chez les 15-74 ans, et + 32 % soit + 44 passages chez les 75 ans et plus." Au quotidien Le Monde, Bruno Lima, directeur du Centre national des virus respiratoires à Lyon, explique qu’il y a probablement "un début de reprise épidémique, mais dont la taille est incertaine".

Covid-19 : le variant NB.1.8.1 se répand en France et dans le monde

Parmi les variants observés en France, NB.1.8.1 a été repéré chez une douzaine de personnes. Selon le spécialiste, le nouveau variant représenterait plus de 5 % des virus qui circulent dans le pays. Issu d’un sous-lignage d’Omicron, il a d’abord été identifié en Asie du Sud-Est, où il circule activement. Mais depuis, il s’est répandu dans d’autres régions du monde. Dans un bilan publié courant avril, l’Organisation Mondiale de la Santé précise que "la prévalence de NB.1.8.1 a augmenté dans les trois régions de l'OMS qui partagent régulièrement les séquences du SARS-CoV-2, passant de 8,9 % à 11,7 % pour la région Pacifique occidental (WPR), de 1,6 % à 4,9 % pour la région Amériques (AMR) et de 1,0 % à 6,0 % pour la région Europe (EUR)". Le 23 mai, l’OMS a classé ce variant "sous surveillance".

Quels sont les risques face à la propagation du nouveau variant de Covid-19 ?

"Les vaccins contre la Covid-19 actuellement approuvés devraient rester efficaces contre ce variant, qu'il s'agisse de formes symptomatiques ou graves, précise l’organisation. Malgré une augmentation concomitante des cas et des hospitalisations dans certains pays où le variant NB.1.8.1 est répandu, les données actuelles n'indiquent pas que ce variant entraîne une forme plus grave de la maladie que les autres variants en circulation."

Pour autant, il est probable que les cas se multiplient dans les prochaines semaines. Au Monde, Bruno Lima souligne que "toutes les conditions sont réunies pour une reprise significative". L’immunité collective face au virus est en diminution, à cause de la plus faible circulation du virus ces derniers mois, mais aussi suite au faible nombre de personnes vaccinées. "Au 28 février 2025, la couverture vaccinale contre la COVID-19 chez l’ensemble des personnes ciblées par la vaccination était de 18,3 %, précisait Santé publique France en avril dernier. Elle était de 21,7 % chez les personnes âgées de 65 ans et plus, et de 8,2 % chez celles âgées de moins de 65 ans à risque de Covid-19 sévère." La campagne de vaccination doit se terminer le 14 juin prochain.