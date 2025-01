Covid-19 : le nombre de globules blancs pourrait prédire la gravité des symptômes

L'ESSENTIEL Le taux de globules blancs est un indicateur du risque de développer des symptômes graves de la Covid-19, selon une nouvelle étude.

"Ces résultats renforcent les preuves selon lesquelles l’inflammation de faible intensité n’est pas seulement une conséquence de la gravité des symptômes de la Covid", notent les chercheurs.

Toutefois, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les résultats.

Si la Covid-19 effraye moins qu’il y a cinq ans, les professionnels de santé continuent les recherches pour comprendre cette infection. Une étude publiée dans la revue Menopause montre qu’il est possible de prédire les personnes les plus susceptibles de souffrir de symptômes graves de la Covid-19 en se basant sur leur taux de leucocytes, c’est-à-dire les globules blancs.

Covid-19 : le taux de leucocytes lié à un risque accru de symptômes graves

Pour déterminer les facteurs de risque préexistants qui peuvent rendre certains adultes plus à risque de développer des symptômes persistants et graves de la covid, les chercheurs ont repris des échantillons sanguins de 1.237 femmes prélevés avant la Covid-19 (entre 1993 et 1998). Ces volontaires ont été recontactées pendant la pandémie. Il leur a été demandé de répondre à un questionnaire entre juin 2021 et février 2022. Elles devaient entre autres indiquer si elles avaient contracté le coronavirus ainsi que les symptômes présentés.

L’analyse des différentes données révèle que le taux de globules blancs peut être un indicateur de la gravité des symptômes de la Covid-19 chez les femmes ménopausées.

"Ces résultats renforcent les preuves selon lesquelles l’inflammation de faible intensité n’est pas seulement une conséquence de la gravité des symptômes de la Covid, mais peut également précéder l’infection aiguë", précisent les auteurs dans leur article.

Covid-19 : le taux de globules blancs est facile à obtenir

Si des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les données, l’équipe remarque que ces premiers travaux ouvrent une voie prometteuse pour améliorer la prise en charge. Elle note, en effet, que le taux de globules blancs est un marqueur clinique facile à obtenir et par ailleurs peu coûteux.

"Comme le soulignent les auteurs, les séquelles post-aiguës d’une infection respiratoire aiguë sévère au coronavirus affectent considérablement la qualité de vie, entraînant souvent un handicap grave. Cet effet est particulièrement prononcé chez les femmes, qui présentent déjà des taux plus élevés de troubles cognitifs après la ménopause. En comprenant les facteurs sous-jacents, nous pouvons mieux relever ces défis et travailler à atténuer la cascade de symptômes qui s’ensuit", souligne le Dr Monica Christmas, directrice médicale adjointe de la Menopause Society dans le communiqué présentant l’étude.