Covid-19 : l’infection abîme les reins 

L'ESSENTIEL La Covid-19 peut avoir des effets sur la fonction rénale.

Les personnes hospitalisées suite à l'infection ont plus de risque de souffrir d'une diminution de leur fonction rénale.

En comparaison aux autres formes de pneumonie, la Covid-19 nuit davantage à la santé rénale.

Il y a cinq ans, le SARS-CoV-2 faisait son apparition en Chine. Les conséquences de la "mystérieuse pneumonie" sur l’organisme étaient encore floues. Aujourd’hui, les scientifiques continuent de travailler sur les effets à long terme de la maladie. Dans la revue Jama Network, une équipe de chercheurs montre que l’infection peut avoir des conséquences sur la fonction rénale.

Covid-19 : pourquoi analyser ses effets sur la santé des reins ?

Viyaasan Mahalingasivam, Anne-Laure Faucon et Arvid Sjölander, des scientifiques anglais, français et suédois, sont partis d’un constat : des lésions rénales aiguës ont été observées dans environ 30 % des hospitalisations liées à la Covid-19. "Les enquêtes épidémiologiques sur les effets à long terme ont été limitées, précisent-ils. Les études existantes ont généralement constaté une augmentation des effets indésirables rénaux après la Covid-19 par rapport aux personnes non-infectées."

Pour approfondir ces travaux, ils se sont basés sur des données collectées en Suède. Les chercheurs ont voulu déterminer si le déclin de la fonction rénale s’accélérait avec la maladie, en prenant en compte l’état de santé des patients avant l’infection. "Étant donné que la Covid-19 sévère se présente généralement comme une pneumonie virale, nous avons également étudié si l’accélération du déclin de la fonction rénale différait de celle observée après une pneumonie causée par d’autres agents pathogènes", soulignent-ils.

Une diminution de la fonction rénale consécutive à la Covid-19

Pour comprendre les effets du virus sur les reins, l’équipe a utilisé le taux de filtration glomérulaire estimé (eGFR), qui correspond au volume de sang filtré par les reins en une minute. La baisse moyenne de ce taux était de 5 après l'infection chez les cas hospitalisés et de 3,2 chez les cas non-hospitalisés, en comparaison aux taux précédents l’infection.

Dans les pneumonies liées à d’autres causes que la Covid-19, la baisse était de 2,4 en moyenne. Il n’y avait pas de différence pré et post-infection chez les personnes non-hospitalisées pour ces formes de pneumonies.

"Les résultats de cette étude suggèrent une association entre la Covid-19 et le déclin accéléré de la fonction rénale, en particulier chez les personnes hospitalisées, résument les auteurs. Ces personnes doivent faire l'objet d'une surveillance plus étroite de la fonction rénale pour un diagnostic précoce et une prise en charge de la maladie rénale chronique."