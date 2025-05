Covid-19 : un nouveau variant identifié en France, faut-il s’inquiéter ?

L'ESSENTIEL Alors que la souche NB.1.8.1 du coronavirus n’avait jamais été identifiée en France avant le mois de mars, elle a été récemment détectée quatre reprises, selon le Centre national de référence de Lyon.

"Malgré une augmentation concomitante des cas et des hospitalisations, les données actuelles n'indiquent pas que ce variant entraîne une forme plus grave de la maladie que les autres variants en circulation", d’après l’OMS.

L’autorité sanitaire indique que les vaccins contre la Covid-19 actuellement approuvés devraient rester efficaces contre cette souche.

"NB.1.8.1". C’est le nom d’une nouvelle souche du SARS-CoV-2, un virus responsable de l’infection au coronavirus, qui a été récemment découvert sur le territoire français, selon le Centre national de référence de Lyon, laboratoire en charge de la surveillance des virus émergents, interrogé par BFTMV. "On en a trouvé un peu en France, pas beaucoup, quatre séquences (c’est-à-dire quatre personnes infectées) qui ont été trouvées, à la fois à l'hôpital et en ville", a déclaré, au média, le virologue Bruno Lina. Ce variant, qui est l'un des nombreux sous-lignages du variant Omicron connu pour être très contagieux, n’avait jamais été identifiée dans le pays avant le mois de mars.

Covid-19 : la souche NB.1.8.1 sévit en Asie et propage dans plusieurs pays européens

"Il y a un certain nombre de pays qui l'ont rapporté", d’après le spécialiste. En effet, la prévalence de la souche NB.1.8.1, "dont le premier échantillon a été prélevé le 22 janvier 2025", a augmenté au niveau mondiale ces dernières semaines, "passant de 8,9 % à 11,7 % pour la région Pacifique occidental (WPR), de 1,6 % à 4,9 % pour la région Amériques (AMR) et de 1,0 % à 6,0 % pour la région Europe (EUR)", selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Plus précisément, ce variant se répand activement en Chine, en particulier à Hong Kong qui a signalé une explosion des cas de Covid-19. À Taïwan, les autorités sanitaires ont également rapporté un rebond de l’épidémie à cause de la propagation de cette souche. "Les Chinois ont l'air de dire que ce variant aurait un avantage de croissance (...) il rentre plus vite dans les cellules et se reproduit. Ses spécificités préfigurent probablement que ce variant du virus devienne majoritaire dans le futur", a précisé Bruno Lina à BFMTV.

Contacté par le média français, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a également révélé avoir identifié le variant depuis le mois d’avril dans plusieurs pays européens, comme l’Allemagne, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Espagne ou encore la Suède. Néanmoins, cette souche n’a pas été classée sous surveillance en raison d’un "nombre de séquences du SARS-CoV-2 actuellement assez faible."

"Les données actuelles n'indiquent pas que ce variant entraîne une forme plus grave de la maladie"

Cependant, ce 23 mai, l’OMS a annoncé avoir placé la souche NB.1.8.1 dans la catégorie des variants sous surveillance, c'est-à-dire présentant un risque accru pour la santé. Mais, en parallèle, elle a voulu se montrer rassurante. "Malgré une augmentation concomitante des cas et des hospitalisations dans certains pays où le variant NB.1.8.1 est répandu, les données actuelles n'indiquent pas que ce variant entraîne une forme plus grave de la maladie que les autres variants en circulation. (…) Le risque supplémentaire pour la santé publique posé par le variant NB.1.8.1 est jugé faible à l'échelle mondiale." L’autorité sanitaire a ajouté que les vaccins contre la Covid-19 actuellement approuvés devraient rester efficaces contre ce variant, "qu'il s'agisse de formes symptomatiques ou graves."