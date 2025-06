Covid-19 : jusqu'à neuf mois après l'infection pour retrouver son bien-être mental

L'ESSENTIEL Chez les patients ayant été infectés par le Covid-19, la majeure partie du rétablissement de la qualité de vie liée à la santé a été observée dans les trois mois suivant la maladie.

En revanche, le rétablissement du bien-être mental semblait plus progressif, les améliorations significatives se sont manifestées plus entre six et neuf mois après l'infection.

Selon les chercheurs, les professionnels de santé doivent fournir davantage de ressources aux malades pour améliorer leur santé mentale, en plus de leur santé physique.

Les séquelles à long terme de l'infection par le SARS-CoV-2 peuvent avoir un impact sur la qualité de vie liée à la santé, mais "on ne sait pas comment celle-ci évolue pendant la convalescence." C’est pourquoi dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Open Forum Infectious Diseases, des scientifiques américains ont voulu comparer la qualité de vie liée à la santé des adultes testés positifs et atteints de la Covid-19 à celle des personnes testées négatives. Pour cela, l’équipe a recruté 4.700 patients ayant présenté des symptômes du coronavirus entre le 11 décembre 2020 et le 29 août 2022, dont environ 68 % étaient des femmes.

Entre 6 et 9 mois pour avoir une santé mentale optimale après une infection à la Covid-19

Ensuite, des évaluations de suivi à 3 mois jusqu'à 12 mois après l'inscription ont été effectuées. Plus précisément, 1.096 participants positifs à la Covid-19 et 317 volontaires testés négatifs ont répondu à des questions sur leur fonction physique, leur anxiété, leur dépression, leur fatigue, leur participation sociale, leurs troubles du sommeil, leurs douleurs, et leurs fonctions cognitives. Quatre catégories de bien-être ont émergé de leurs réponses : une qualité de vie optimale, une mauvaise santé mentale, une mauvaise qualité de vie physique et une mauvaise qualité de vie globale liée à la santé.

Les résultats ont montré que les personnes présentant des symptômes évoquant la Covid-19 retrouvaient un bien-être physique optimal en moyenne trois mois après l'infection, mais il leur fallait entre six et neuf mois pour retrouver un bien-être mental optimal. Même un an après l'infection, environ 20 % des participants continuaient de ressentir une qualité de vie liée à la santé globalement sous-optimale. "Point important pour le pronostic des patients : nous avons constaté une récupération légèrement plus prononcée (c'est-à-dire un retour à une qualité de vie liée à la santé optimale) chez les patients du groupe testé positif au coronavirus que chez ceux du groupe testé négatif et souffrant d’une autre maladie", ont indiqué les auteurs.

Covid-19 : améliorer les "modèles de prise en charge des malades"

D’après les chercheurs, les professionnels de santé doivent accorder plus d'attention au bien-être mental de leurs patients après une infection à la Covid-19 et leur fournir davantage de ressources pour améliorer leur santé mentale, en plus de leur santé physique. "Les futures recherches devraient se concentrer sur l'amélioration des modèles de prise en charge des malades."