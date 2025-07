Hypertension : et si le jus de betterave aidait à faire baisser la tension artérielle ?

L'ESSENTIEL Les aliments riches en nitrates, comme la betterave ici, modifient le microbiote buccal.

Plus précisément, chez les personnes âgées hypertendues, la bactérie buccale Prevotella diminue et la bactérie Neisseria augmente.

Ces changements entraînent une réduction de l'inflammation et une baisse de la tension artérielle.

En cas d’hypertension artérielle, le traitement repose sur le changement de mode de vie et, lorsque cela est insuffisant pour obtenir un retour à la normale des chiffres de pression artérielle, des médicaments antihypertenseurs sont prescrits. Les mesures hygiéno-diététiques comprennent la pratique d’une activité physique régulière, l’arrêt du tabac, une consommation limitée d’alcool et l’adoption d’une alimentation équilibrée, notamment un apport réduit en sel. Selon une nouvelle étude, parue dans la revue Free Radical Biology and Medicine, boire du jus de betterave serait efficace pour faire baisser la tension artérielle.

Mesurer comment les nitrates affectent les bactéries buccales

Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs de l'Université d'Exeter (Royaume-Uni) ont évalué si les changements dans le microbiote buccal en réponse aux nitrates, essentiels à l’organisme et présents naturellement dans les légumes, et aux bains de bouche antiseptiques étaient liés à des changements dans la biodisponibilité de l'oxyde nitrique, qui est de moins en moins produit avec l’âge, et la fonction vasculaire. Dans le cadre des travaux, l’équipe a recruté 39 personnes de moins de 30 ans et 36 adultes âgés de 67 à 79 ans. Chaque groupe a consommé du jus de betterave riche en nitrates à dose régulière durant deux semaines, puis un jus placebo sans nitrates pendant deux semaines. Chaque groupe a bénéficié d'une période de deux semaines, durant laquelle les participants ont eu recours à un bain de bouche, pour se remettre à niveau. Les auteurs ont ensuite utilisé une méthode de séquençage génétique bactérien afin d’analyser les bactéries présentes dans la bouche avant et après chaque intervention.

Le jus de betterave réduit la pression artérielle en modifiant le microbiote buccal

Dans les deux groupes, la composition du microbiote buccal a significativement changé après la consommation de jus de betterave riche en nitrates. Selon les scientifiques, ces changements différaient entre les groupes d'âge plus jeunes et plus âgés. Chez les volontaires hypertendues les plus âgés, il a été constaté une diminution notable de la bactérie buccale Prevotella après la consommation de jus riche en nitrates et une hausse de la croissance de bactéries bénéfiques pour la santé, comme la bactérie Neisseria. "Cet effet n'a pas été observé chez les participants plus jeunes."

Le groupe le plus âgé présentait une tension artérielle moyenne plus élevée au début de l'étude, qui a diminué après la prise du jus de betterave riche en nitrates, mais pas après la prise du placebo. D’après les résultats, cette baisse de la pression artérielle chez les adultes plus âgés est en corrélation avec l'augmentation de la concentration de nitrite dans le plasma, qui à son tour est lié à la réduction de bactéries Prevotella.

Épinards, roquette, fenouil… Les aliments riches en nitrates

"Cette recherche ouvre la voie à des études de plus grande envergure visant à explorer l'influence des facteurs liés au mode de vie et au sexe biologique sur la réponse à la supplémentation alimentaire en nitrates. (…) Encourager les personnes âgées à consommer davantage de légumes riches en nitrates pourrait avoir des effets bénéfiques significatifs sur la santé à long terme. La bonne nouvelle, c'est que si vous n'aimez pas la betterave, il existe de nombreuses alternatives riches en nitrates comme les épinards, la roquette, le fenouil, le céleri et le chou frisé", ont conclu les auteurs.