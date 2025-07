Cette bactérie présente dans l’estomac pourrait être responsable de 76 % des cancers digestifs

L'ESSENTIEL L'infection chronique à Helicobacter pylori est une cause modifiable de cancer gastrique.

À l'échelle mondiale, 15,6 millions de cas de cancer gastrique devraient être diagnostiqués parmi les personnes nées entre 2008 et 2017 au cours de leur vie.

76 % de ces cas pourraient être imputables à la bactérie H. pylori, selon une étude du CIRC.

Il faut se méfier de la bactérie Helicobacter pylori qui aime se loger dans l’estomac. Sans la mise en place de mesures de prévention, le Circ estime que l’agent pathogène sera responsable des trois quarts des cancers gastriques qui seront diagnostiqués dans les années à venir aux personnes nées entre 2008 et 2017. Cette estimation est parue dans la revue Nature Medicine, le 7 juillet 2025.

15,6 millions de jeunes pourraient souffrir d’un cancer gastrique au cours de leur vie

Actuellement, les tumeurs gastriques malignes sont la 5e forme de cancer la plus fréquente dans le monde, tuant environ 770.000 personnes par an. Mais son impact sur la santé et les systèmes de soin pourrait être encore plus important dans les mois à avenir. Après avoir étudié les données de 185 pays, les chercheurs de l’organisme lié à l'OMS pensent qu'il y aura 15,6 millions de cas de cancers de l’estomac parmi les personnes nées entre 2008 et 2017. Par ailleurs, 76 % d’entre eux seront imputables à la bactérie H. pylori, déjà connue pour être un facteur de risque du cancer.

Le continent asiatique sera le plus touché par la maladie, réunissant 68 % des diagnostics de cancers de l’estomac (10,6 millions de cas). Il sera suivi par les Amériques (13 %), l’Afrique (11 %). L’Europe devrait comptabiliser pour sa part 8 % des cas, soit 1,2 million de cas. La bactérie H.pylori pourrait être responsable à elle seule de 8 millions de cancers gastriques en Asie, 1,5 million aux Amériques et 1,4 million en Afrique.

"Alors que les changements démographiques devraient accroître la charge de morbidité liée au cancer gastrique dans de nombreuses régions du monde, il est urgent de mettre en place des stratégies de prévention coordonnées et de préparer les systèmes de santé régionaux à gérer cette charge croissante", prévient le Dr Jin Young Park, responsable de l’équipe de prévention du cancer gastrique du CIRC et co-auteur de la nouvelle étude.

Le scientifique et ses collègues appellent ainsi les autorités de chaque pays à investir dans la prévention et le traitement des infections par H. pylori. Ils estiment en effet que ce type de mesures pourrait réduire le nombre de cas de cancer de l'estomac attendu jusqu'à 75 %.

Bactérie H.pylori : ce qu’il faut savoir

La bactérie Helicobacter pylori se développe dans la muqueuse gastrique. Outre le cancer de l’estomac, elle peut aussi être responsable de gastrites et d’ulcères. "La contamination se fait dans l’enfance, essentiellement dans les cinq premières années de vie", précise la Haute autorité de santé.

Si les contaminations par Helicobacter pylori sont moindres dans les pays développés, on estime tout de même qu’entre 15 % à 30 % de la population française est touchée. Sa prévalence est plus importante chez les seniors que les moins de 30 ans (environ une personne sur deux infectés après l’âge de 50-60 ans contre moins d’une sur cinq chez les jeunes).

"Si la bactérie est détectée dans l’estomac, elle peut être éradiquée grâce à un traitement court (1 à 2 semaines), simple et efficace dans 90 % des cas", explique le Groupe d’Études Français des Helicobacter sur son site. Helicobacter pylori est une bactérie, il faut donc la traiter avec une association d’antibiotiques, accompagnée d’un médicament pour lutter contre l’acidité gastrique pendant toute la durée du traitement."