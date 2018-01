Ulcère de l'estomac

L’Helicobacter Pylori, la bactérie responsable des ulcères. Histoire d’une des plus grandes découvertes de la médecine moderne

L’ulcère de l’estomac, contrairement à une idée reçue est très rarement dû au stress. Les médecins connaissent depuis longtemps un secret que le grand public continue à ignorer : Dans 70 à 80% des cas, l’ulcère est une maladie infectieuse ! Dû à une bactérie au nom étrange : Helicobacter Pylori. Une découverte romanesque !

Ce n’est plus vraiment un scoop mais c’est vrai que l’information passe mal.

Petit flash-back. Nous sommes dans les années 80. L’ulcère de l’estomac est le cauchemar des malades qui souffrent l’enfer, des médecins qui savent un peu soulager par des médicaments contre l’acidité, mais pas soigner car la maladie récidive régulièrement, chaque fois un peu plus grave, et des chirurgiens qui, en bout de chaîne, n’arrêtent pas d’enlever des estomacs percés, au milieu d’hémorragies digestives cataclysmiques.

Un tableau non exagéré, qui, presque 40 ans plus tard fait figure de maladie Moyenâgeuse. C’est qu’entre temps s’est vérifiée l’intuition géniale de deux médecins australiens, Barry Marshall et Robin Warren, qui ont imaginé, que l’estomac n’était pas attaqué par ses propres sécrétions acides mais par un microbe. On savait qu’il existait dans de nombreux estomacs mais on ne connaissait pas son rôle. On n’avait d’ailleurs jamais su le faire reproduire.

Les découvertes les plus importante laissent toujours la part au hasard et c’est en oubliant des prélèvements dans l’incubateur 6 jours au lieu de 2 que Barry Marshall se retrouva avec des milliers de bactéries.

Au bout… le prix Nobel !

Restait à convaincre une opinion médicale réticente, d’autant que les Australiens étaient deux personnages, dirons-nous atypiques et non pas folkloriques comme les mandarins de l’époque aimaient à le répéter.

Face à ce scepticisme insupportable, Marshall décide de servir de cobaye en ingurgitant un verre plein de ces fameux microbes. Vérification avant et après devant des huissiers et la mise en évidence d’un estomac endommagé. Nous sommes en 1983. Il faudra encore des années pour que la communauté scientifique accepte de reconnaître sa mauvaise foi et que les malades puissent profiter de la conséquence de cette découverte géniale et de sa démonstration courageuse : la possibilité d’être débarrassé des ulcères grâce à un simple traitement antibiotique.

La science est généralement moins reconnaissante que le grand public. Nos deux Australiens devront attendre 20 ans pour être reconnus, cette fois-ci unanimement, ce qui fait bien rire ces deux personnages attachants.

Helicobacter Pylori

Le microbe responsable s’appelle l’Helicobacter Pylori, parce que cette bactérie a une forme d’hélice. Elle adore se développer dans un bain d’acide et se trouve donc très bien dans l’estomac. Elle y développe une infection qui crée une inflammation de la paroi et à terme un ulcère. Une infection qui se soigne avec des Antibiotiques qui sont d’une efficacité redoutable. On ajoute des médicaments protecteurs de l’estomac, très connus et très prescrits, et le tour est joué. C’est pour cela qu’il n’y a presque plus d’ulcères graves comme autrefois qui nécessitaient d’enlever l’estomac. C’est un des progrès le plus spectaculaires de la médecine.

Dans 70 à 80% des ulcères, une infection est responsable ; dans les autres cas, ce sont certains médicaments qui les provoquent ; des stars très utilisées. Par exemple, les anti-inflammatoires, que l'on prend pour les douleurs rhumatismales, pour les dents pour la fièvre. Ce peut-être aussi l’aspirine … Ces produits peuvent entraîner des brûlures d’estomac, mais aussi donner des ulcères sans douleur qui vont se révéler par une complication, une hémorragie digestive. En France, il y a 20 à 30.000 hémorragies digestives par an, dues à ces médicaments. C’est pourquoi il faudrait toujours les prendre avec un protecteur gastrique, même pour un traitement très court.

Reflux Gastro Œsophagien (RGO)

Quand on ressent des brulures, quand on a des éructations, des digestions difficiles, il ne s’agit pas – comme le craignent beaucoup de gens - d’un ulcère, mais plutôt de ce que l’on appelle un reflux gastro-œsophagien.

En général ce n’est pas bien grave et votre médecin vous indiquera parfaitement quelques règles simples pour le faire disparaître. Et si ce n’est pas le cas, il a des armes nombreuses à sa disposition pour vous soulager.