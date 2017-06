Haute Autorité de santé

Ulcère : de nouvelles recommandations pour éliminer Helicobacter pylori

La HAS a constaté que les recommandations pour le traitement des infections à H. pylori étaient mal connues ou mal appliquées. Elle les rappelle dans 2 documents.

Pour lutter contre l’infection à Helicobacter pylori, les pratiques diagnostiques et thérapeutiques doivent évoluer, estime la Haute Autorité de santé (HAS). Dans un communiqué de presse, l’agence explique, en effet, que les recommandations actuelles sont mal connues ou mal appliquées par les médecins.

En France, entre 15 et 30 % de la population sont contaminés par cette bactérie qui colonise exclusivement le tube digestif. Dans les régions de forte endémie – l’Afrique, le Maghreb et l’Asie –, près de 80 % de la population seraient infectés. « On estime que 6 à 10 % des malades infectés développeront un ulcère et que 1 % développera un adénocarcinome gastrique après plusieurs décennies ».

Au vu des risques encourus, il est donc très important de pouvoir la repérer et l’éliminer efficacement. Or, la HAS observe aujourd’hui que les pratiques médicales diffèrent des recommandations officielles, limitant l’efficacité des traitements. Aussi rappelle-t-elle certaines règles à suivre en cas de suspicion d’une infection à H. pylori.



Comment rechercher la bactérie

La HAS rappelle qu’en cas d’ulcère gastrique ou duodénal, ou d’un antécédent d’ulcère, la recherche de la bactérie doit être effectuée. Chez les patients ne présentant aucun symptôme, celle-ci doit d’abord inclure un examen sérologique. Si cela s’avère positif, une endoscopie digestive (gastroscopie) avec biopsie devra être réalisée. En revanche, cet examen invasif sera prescrit en 1ère intention chez les patients présentant des signes de pathologies digestives ou en cas de facteurs de risque du cancer de l’estomac (antécédents familiaux). Il est également recommandé avant une chirurgie de l'obésité de type bypass.

Cette technique d’exploration permet à la fois de rechercher la présence de la bactérie et de détecter des lésions précancéreuses. Elle permet également de tester la sensibilité de la souche bactérienne aux différents antibiotiques, et ainsi de choisir la meilleure option thérapeutique.