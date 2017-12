Reflux gastro-œsophagien

Les reflux acides pourraient être responsables de certains cancers chez les personnes âgées

Les reflux gastro-œsophagiens acides sont anormalement associés aux cancers des voies aéro-digestives supérieures chez les personnes âgées.

Les cancers des voies aéro-digestives supérieures (cancers ORL) représentent plus de 360 ??000 décès dans le monde chaque année. On pense que ces cancers sont causés par divers facteurs, y compris l'inflammation chronique de la muqueuse qui tapisse la bouche, la gorge et le carrefour des voies respiratoire et digestives.

Les études examinant un lien entre l’état inflammatoire de la muqueuse oro-pharyngée provoquée par le reflux gastro-œsophagien et le développement du cancer dans les voies aéro-digestives supérieures ont données des résultats contradictoires. Une nouvelle très large étude, publiée dans le journal JAMA Otolaryngology - Head & Neck Surgery, trouve un lien chez les personnes âgées.

Une association à confirmer



Au total, 13 805 malades souffrant d'un cancer des voies aéro-digestives supérieures et 13 805 personnes sans cancer ont été comparés. En pratique, les reflux acides sont associés plus souvent que le hasard au cancer des voies aéro-digestives supérieures, en particulier chez les personnes âgées.

Cette association nécessite une étude plus poussée pour déterminer la causalité exacte et, éventuellement, identifier une population à risque afin qu’une surveillance puisse être mise en place et qu’un traitement puisse être initié plus tôt. Il est difficile d’être complètement affirmatif car les données sur le tabagisme et la consommation d'alcool, qui sont les facteurs de risque les mieux établis pour ce type de cancer, n'ont pas été pris en compte.

En effet, dans la base de données dont sont issues les statistiques, les diagnostics sont fondés sur des codes utilisés à des fins de facturation, plutôt que sur des codes à visée clinique.