Ulcère de l'estomac, cancer : attention à la bactérie Helicobacter pylori

L'ESSENTIEL La cause la plus fréquente des ulcères de l'estomac est la bactérie Helicobacter pylori.

L'infection provoquée par la bactérie se soigne avec des antibiotiques.

L’existence de cette bactérie n'est plus vraiment un scoop, mais il est vrai que l'information n’est pas toujours bien délivrée. Dans les années 80, les ulcères à l’estomac étaient le cauchemar de patients en grande souffrance et même si les médecins savaient comment soulager l'acidité par des médicaments, ils ne pouvaient guérir la maladie qui revenait de façon régulière, chaque fois un peu plus gravement. Les chirurgiens au bout de la chaîne, devaient retirer des estomacs lésés lors d’hémorragies digestives.

Un microbe causant une infection de l'estomac

Heureusement, 40 ans plus tard, nous sommes loin de ce tableau. Entre-temps, deux médecins australiens, Barry Marshall et Robin Warren, ont envisagé que l'estomac n'était pas attaqué par ses propres sécrétions acides mais par un microbe.

Nous savions que ce microbe était présent dans de nombreux estomacs, sans toutefois connaître son rôle et sans non plus savoir comment le reproduire. Les découvertes importantes sont souvent le fruit du hasard et c'est en oubliant des prélèvements dans un incubateur pendant six jours au lieu de deux que Barry Marshall a découvert qu'il y avait des milliers de bactéries.

Se débarrasser d’ulcères gastro-duodénal... grâce aux antibiotiques

Il fallait ensuite convaincre une opinion médicale réticente, d'autant plus que les Australiens étaient deux personnages atypiques et qu’un laboratoire refusait la vérification de cette découverte par les scientifiques, afin de poursuivre la vente de son médicament anti-ulcéreux. Face à ce scepticisme, Marshall décida de jouer le rôle de cobaye en avalant un verre plein de ces fameux microbes. Avant et après vérification par des huissiers, il a été constaté que l'estomac était endommagé. Nous sommes en 1983.

La communauté scientifique n’acceptera d'admettre sa mauvaise foi que des années plus tard. Les patients pourront alors bénéficier de cette brillante découverte et de son résultat courageusement démontré : la possibilité de se débarrasser complètement d’ulcères gastro-duodénal grâce à un simple traitement antibiotique ! La science est souvent moins reconnaissante que le grand public et les deux Australiens devront attendre 20 ans pour être reconnus, et cette fois-ci à l'unanimité.

Helicobacter pylori provoque une inflammation de la paroi de l'estomac

Le microbe responsable est appelé Helicobacter pylori en raison de sa forme hélicoïdale. Il se développe particulièrement bien dans un bain d'acide, d’où sa présence dans l’estomac.

Il y développe une infection qui provoque une inflammation de la paroi puis une ulcération. Cette infection est traitée grâce à une combinaison de deux antibiotiques extrêmement efficaces. Un médicament gastroprotecteur est ajouté pour augmenter l’efficacité. C'est pourquoi on rencontre peu d'ulcères aussi graves qu'auparavant et qu’on ne pratique presque plus de gastrectomies. C'est l'une des avancées les plus spectaculaires de la médecine.

Cette infection est responsable de 70 à 80 % des ulcères et conduit au développement d'un cancer de l'estomac dans moins d'1 % des cas. Ce risque est accru lorsqu'il existe des antécédents familiaux de cancer de l'estomac (père/mère, frère/sœur, enfant).

Les ulcères peuvent aussi être provoqués par certains médicaments, tels que les anti-inflammatoires non-stéroïdiens ou l'aspirine. Ces produits provoquent des brûlures d'estomac mais aussi des ulcères indolores qui se révèlent par une hémorragie digestive. En France, on recense chaque année 20.000 à 30.000 cas dus à ces types de médicaments. C'est pourquoi les personnes à risque doivent toujours les prendre avec des gastroprotecteurs, même pour des traitements très courts.

Enfin, notez que lorsque vous ressentez des brûlures d'estomac, ou si vous avez des éructations ou des difficultés à digérer, ce n'est pas un ulcère, comme beaucoup le craignent, mais un reflux gastro-oesophagien. Ce n'est généralement pas grave et votre médecin vous indiquera quelques règles simples pour le faire disparaître. Sinon, il existe des médicaments qui pourront vous soulager.