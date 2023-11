Cancer de l'estomac : quels sont les symptômes de cette maladie dont est mort Gérard Colomb ?

L'ESSENTIEL Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, est décédé des suites d’un cancer de l’estomac.

Le cancer de l’estomac est un cancer dit “de mauvais pronostic”, ce qui signifie que le taux de survie à cinq ans reste faible.

Les symptômes du cancer de l’estomac varient d’un patient à l’autre.

Ce samedi soir, vers 21h, l’ancien ministre de l'Intérieur et ex-maire de Lyon, Gérard Collomb, est décédé à l’âge de 76 ans. Il était atteint d’un cancer de l’estomac. Son épouse, Caroline Collomb, a déclaré à l’Agence France Presse (AFP) que son mari "a souhaité, lorsqu'il est devenu évident que sa maladie ne pourrait être améliorée par un quelconque traitement anticancéreux, bénéficier d'une sédation profonde qui lui a permis de s'éteindre paisiblement auprès des siens."

Le cancer de l’estomac souvent diagnostiqué à un stade avancé

Selon Santé Publique France, le nombre estimé de nouveaux cas de cancer de l'estomac était de 6.557 en France, en 2018, dont 4.264 chez l'homme et 2.293 chez la femme. Le nombre estimé de décès pour la même année était de 4.272, dont 2.794 chez l'homme et de 1.478 chez la femme.

Pour rappel, l’estomac est un organe de l'appareil digestif, situé dans la partie supérieure et médiane de l'abdomen. Selon la Mayo Clinic, une fédération hospitalo-universitaire et de recherche basée aux États-Unis, la plupart des personnes diagnostiquées ont généralement plus de 60 ans.

Le cancer de l’estomac fait partie de ceux dits "de mauvais pronostic", selon le panorama des cancers en France édition 2022, ce qui signifie que, malgré les progrès de la recherche, le taux de survie à cinq ans reste faible. Cela est aussi dû au fait que ce cancer est généralement diagnostiqué à un stade avancé, car les symptômes ne sont pas toujours significatifs au début de la maladie. Ainsi, les reconnaître peut vous permettre de consulter plus rapidement un médecin en cas de doute.

Cancer de l’estomac : comment se manifeste-t-il ?

La Mayo Clinic liste les symptômes suivants, qui peuvent varier d’un patient à l’autre :

Des difficultés à avaler

Des maux de ventre

Se sentir ballonné après avoir mangé

Se sentir rassasié après avoir mangé de petites quantités de nourriture

Ne pas avoir faim alors que l’on devrait avoir faim

Perdre du poids sans raison

Se sentir très fatigué

Si vous ressentez un ou plusieurs de ces symptômes, il faut consulter un professionnel de santé. Il vous prescrira les examens permettant d’établir un diagnostic et, si nécessaire, de démarrer la prise en charge le plus tôt possible.