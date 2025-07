Maladies parodontales : nos gencives sont un miroir de notre santé globale

L'ESSENTIEL Les maladies parodontales touchent des millions de Français mais restent largement méconnues, malgré des symptômes fréquents.

Elles sont liées à de nombreuses maladies chroniques comme le diabète ou les pathologies cardiovasculaires.

Les professionnels de santé appellent à une meilleure prévention et une collaboration renforcée.

Saignement au brossage, sensibilité dentaire, gencives douloureuses… Et si ces signes avant-coureurs n'étaient pas si anodins ? D'après le dernier baromètre Haleon-Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD), deux Français sur trois présentent régulièrement des symptômes évocateurs de maladies parodontales. Pourtant, 85 % de la population déclare ne pas savoir précisément ce que sont ces maladies dites "des gencives", selon cette enquête réalisée par Ipsos auprès de 2.000 patients et 250 chirurgiens-dentistes.

Des infections silencieuses mais fréquentes

Les maladies parodontales (gingivite, parodontite) sont des infections bactériennes chroniques qui attaquent les tissus de soutien de la dent, jusqu'à l'os. Près de 19,4 millions de personnes seraient concernées en France, selon les données de l'UFSBD. Mais comme le rappelle le Dr Benoît Perrier, président de l'UFSBD, "ces pathologies silencieuses [...] sont encore perçues comme secondaires, alors qu’elles sont au cœur de nombreuses interactions avec des maladies chroniques – cardiovasculaires, diabète, dénutrition, troubles inflammatoires".

Ces maladies sont aujourd’hui plus visibles du fait du vieillissement d'une population qui conserve davantage ses dents. Contrairement aux idées reçues, les jeunes adultes ne sont pas épargnés : 72 % des 25-34 ans déclarent rencontrer, parfois ou souvent, des symptômes. Et certaines populations sont davantage à risque : fumeurs, femmes enceintes, patients atteints de maladies chroniques ou porteurs de prothèses. Pour autant, seuls 19 % de ces patients bénéficient d'un suivi renforcé.

Le lien entre maladies parodontales et maladies systémiques est de plus en plus documenté. Le diabète, les maladies cardiovasculaires, les pathologies inflammatoires chroniques (polyarthrite, spondylarthrite ankylosante), voire le VIH ou les déficits immunitaires sont tous concernés. Un lien bidirectionnel existe notamment entre diabète et parodontite : l’un favorise l’autre. Or, les chiffres montrent que les Français se sentent démunis : 56 % ne connaissent pas les symptômes, 62 % ignorent les facteurs de risque, et 66 % les traitements possibles. "Ce baromètre met en lumière l’urgence à agir", alerte le Dr Perrier.

Prévention et sensibilisation

Les chirurgiens-dentistes sont donc unanimes : renforcer la prévention bucco-dentaire est indispensable. Entre 87 et 89 % d’entre eux préconisent une meilleure coordination avec les médecins généralistes, mais aussi les pharmaciens, voire des guides de bonnes pratiques interdisciplinaires. Ils soulignent aussi que seule une consultation annuelle peut permettre de dépister, sensibiliser, et éviter des soins lourds. En effet, "lors des urgences, seuls 42 % des dentistes ont le temps de faire de la prévention", précise l'UFSBD.