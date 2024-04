Quel est le lien entre des gencives saines et un cœur en bonne santé ?

L'ESSENTIEL Une mauvaise santé dentaire augmente le risque de maladie cardiaque, dont l'accident vasculaire cérébral.

C'est lié au passage de bactéries depuis les gencives jusqu'au sang.

Pour limiter les risques, il est important d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire et de consulter régulièrement un dentiste.

La santé cardiaque passe aussi par la bouche. Des gencives saines sont associées à une réduction de certains risques cardiovasculaires. Franck Nichols, professeur au département de médecine dentaire de l’Université du Connecticut, aux États-Unis, explique les liens entre les gencives et le cœur dans un texte paru sur le site de l’établissement.

Comment la santé des gencives agit sur la santé du cœur ?

"La maladie parodontale (en particulier la parodontite) est associée à une accumulation d'organismes microbiens dans les crevasses autour des dents, susceptibles d'augmenter l'inflammation gingivale ou la rougeur des gencives et les saignements liés au brossage ou à l'utilisation du fil dentaire", rappelle-t-il. Ces organismes microbiens peuvent ainsi pénétrer dans les gencives, ce qui va augmenter l’inflammation et la dégradation des tissus, mais cela peut aussi avoir des conséquences sur d’autres organes. Le spécialiste cite l’un de ces organismes, Porphyromonas gingivalis : lorsqu’il passe dans le sang, il active les monocytes, un type de globules blancs, qui peuvent ensuite se fixer sur les parois des artères. "Les parois artérielles deviennent inflammées et accumulent du cholestérol et d’autres lipides", prévient-il. À terme, cela entraîne la formation de plaques sur les parois des artères, l’athérosclérose, qui peut conduire à un accident vasculaire cérébral ou d'autres problèmes cardiovasculaires graves.

Dents et cœur : des organismes bactériens présents dans tout le corps

"Dans nos recherches, nous avons caractérisé de nouvelles classes de lipides produites par P. gingivalis (…), explique-t-il. Ces lipides sont abondants sur les dents malades provenant des sites de parodontite, mais ils sont également présents dans tout le corps, notamment dans le sang, les parois artérielles comportant des plaques d'athérosclérose, les échantillons cérébraux et le tractus gastro-intestinal." Selon lui, cela peut entraîner différentes conséquences sur l’organisme et pas uniquement sur la santé cardiovasculaire.

Santé cardiovasculaire : il est nécessaire de prendre régulièrement soin de ses dents

Pour limiter le risque, il rappelle qu’il est nécessaire de prendre régulièrement soin de sa santé bucco-dentaire. "Le tartre qui se forme dans le sillon gingival contient des niveaux très élevés de lipides de P. gingivalis qui peuvent contribuer à l'accumulation de lipides spécifiques dans les tissus des gencives malades, prévient le spécialiste en santé dentaire. L'accumulation de tartre sous-gingival est relativement lente, mais s'il n'est pas éliminé par des nettoyages périodiques, le tartre s'accumule avec le temps, de sorte qu'il devient plus difficile à éliminer et retient des quantités plus élevées de lipides bactériens." Pour réduire l’accumulation du tartre et des bactéries, il faut se brosser les dents, utiliser du fil dentaire et consulter régulièrement un dentiste. Ce dernier peut réaliser des nettoyages plus poussés qui permettront d’éliminer le tartre.

Comment repérer une maladie des gencives ?

Si vous repérez des signes de maladie parodontale, il est nécessaire de consulter rapidement un dentiste. Cela peut être une modification de l’apparence des gencives : elles peuvent être rouges, gonflées ou encore saigner lors du brossage des dents. "Si la maladie n’est pas traitée, sa progression à long terme peut entraîner le déchaussement des dents ou leur perte", alerte Franck Nichols .