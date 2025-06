Votre rythme respiratoire est aussi unique que vos empreintes digitales

L'ESSENTIEL Des scientifiques israéliens ont développé un dispositif qui suit le flux d'air nasal en continu pendant 24 heures afin de déterminer le schéma respiratoire de chaque personne.

Ces travaux ont démontré que chaque être humain possède son propre schéma respiratoires qui est unique.

La grande sensibilité de ces empreintes respiratoires fournit également des indications sur les états physiologiques.

"Les schémas respiratoires, c’est-à-dire la manière dont chaque personne inspire et expire à long terme sont générés par des réseaux cérébraux remarquablement complexes. Chaque cerveau étant unique, nous avons émis l'hypothèse que les schémas respiratoires qui lui sont associés pourraient l'être tout autant", ont écrit des chercheurs de l'Institut Weizmann des Sciences (Israël) dans une étude parue dans la revue Current Biology.

Le schéma d’inspirations et d’expirations des participants a été identifié avec une précision de 96,8 %

Pour vérifier cette théorie, ces derniers ont développé un dispositif portable léger qui mesure et enregistre avec précision le débit d'air nasal dans chaque narine séparément, à l'aide de tubes souples, pendant des périodes allant jusqu'à 24 heures. Jusqu’à présent, la plupart des tests respiratoires durent entre une et vingt minutes et se concentrent sur l'évaluation de la fonction pulmonaire ou le diagnostic d'une maladie. Ainsi, ils ne permettent pas d’analyser des schémas subtils. Au cours de l’intervention, les auteurs ont équipé 97 jeunes adultes en bonne santé de l'appareil et leur a demandé de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Avec les données collectées, ils ont tenté d’identifier les participants en se basant uniquement sur leurs schémas respiratoires.

Les scientifiques ont pu identifier les volontaires avec une précision de 96,8 % à partir des seuls schémas respiratoires nasaux. "Cette précision élevée est restée constante lors de multiples tests répétés effectués sur une période de deux ans, rivalisant avec la précision de certaines technologies de reconnaissance vocale." Cette observation montre que les êtres humains possèdent des empreintes respiratoires nasales individuelles.

Ces empreintes respiratoires nasales donnent des informations sur la santé physique et mentale

En outre, ces empreintes respiratoires étaient liées à l'indice de masse corporelle, le cycle veille-sommeil, les niveaux de dépression et d'anxiété, et même les traits comportementaux d'une personne. "Par exemple, les participants ayant obtenu des scores relativement élevés aux questionnaires sur l'anxiété présentaient des inspirations plus courtes et une plus grande variabilité dans les pauses entre les respirations pendant le sommeil. (…) Nous supposons intuitivement que le niveau de dépression ou d'anxiété influence la façon dont nous respirons, mais il se pourrait que ce soit l'inverse. Peut-être que la façon dont vous respirez vous rend anxieux ou déprimé. Si c'est le cas, nous pourrions peut-être modifier votre façon de respirer pour améliorer le bien-être physique et émotionnel."