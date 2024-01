Vie sociale : les exercices de respiration aident les enfants à s'épanouir

L'ESSENTIEL Pratiquer régulièrement des exercices de respiration améliore la vie sociale des petites filles, selon une nouvelle étude.

Cet effet a disparu au bout de cinq mois.

Il n'a pas été constaté chez les jeunes garçons.

Une nouvelle recherche a démontré que la pratique d’exercices de respiration améliore la vie sociale des petites filles.

L'étude a porté sur 146 enfants et des enseignants de cinq écoles primaires de Basse-Saxe, en Allemagne. Les écoles ont été réparties au hasard entre un groupe d'intervention et un groupe témoin.

Les enseignants participants, dont les élèves ont été affectés au groupe d'intervention, ont été initiés au programme Breathing Break et ont suivi une courte formation à la pleine conscience. Cette formation, à laquelle ont participé six enseignants, comprenait trois séances et une journée dédiée à la pleine conscience.

Vie sociale et respiration : une expérience de 10 semaines

La pratique du Breathing Break a duré 10 semaines. Les enseignants du groupe d'intervention ont reçu pour instruction d'organiser des pauses respiratoires avec leurs classes jusqu'à trois fois par jour, chaque jour d'école. De leur côté, les enseignants du groupe témoin ont incorporé des exercices de coloriage à leurs cours trois fois par jour.

Les enfants ont ensuite rempli des enquêtes en ligne afin d’évaluer la qualité et la richesse de leur vie sociale (avant et après l’expérience, puis cinq mois plus tard). Les enseignants ont évalué le comportement de chaque enfant de leur classe aux mêmes moments.

Les résultats ont montré que les enfants plus âgés percevaient généralement le climat de la classe comme moins agréable. Après les pauses respiratoires, la perception du climat de la classe par le groupe d'intervention est restée inchangée, alors qu'elle s'est détériorée dans le groupe témoin.

Une analyse plus poussée a révélé qu'après les exercices de respiration, les filles du groupe d'intervention étaient plus souvent désignées comme "sociable" par leurs pairs que les filles du groupe témoin. Cependant, ces différences ont disparu au bout de cinq mois.

Cette association n’a pas été constatée chez les garçons.

"Les exercices de respiration peuvent améliorer la vie sociale des filles"

"Cette étude a démontré que la mise en œuvre d'exercices réguliers de respiration peut améliorer la vie sociale des filles à l'école primaire et a le potentiel d’améliorer le climat de la classe", résument les chercheurs.

L'article intitulé "A Daily Breathing Practice Bolsters Girls' Prosocial Behavior and Third and Fourth Graders Supportive Peer Relationships : A Randomized Controlled Trial", a été rédigé par Maria von Salisch et Katharina Voltmer.