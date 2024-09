La respiration pourrait amener des microplastiques dans notre cerveau

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont autopsié le cerveau de 15 personnes décédées et ont trouvé 16 particules et fibres de polymère synthétique chez 8 d’entre elles.

Selon eux, ces particules pénètrent notre cerveau lorsque nous respirons.

“Compte tenu des effets neurotoxiques potentiels causés par les microplastiques dans le cerveau et de la contamination environnementale généralisée par les plastiques, nos résultats devraient susciter des inquiétudes dans le contexte de la prévalence croissante des maladies neurodégénératives” telles que la maladie de Parkinson, la SLA et d’autres pathologies, ont-ils déclaré.

On en a trouvé dans le sang, les testicules, les poumons, les intestins, le sperme ou encore les fœtus… et voilà que les microplastiques se retrouveraient également dans notre cerveau ! C’est en tout cas ce qu’affirme une équipe de chercheurs allemands et brésiliens : huit adultes sur quinze autopsiés au cours de leurs travaux présentaient des microplastiques au niveau du bulbe olfactif, le centre olfactif du cerveau. Les analyses ont été publiées le 16 septembre 2024 dans le Journal of the American Medical Association.

Des polymères synthétiques retrouvés dans les cerveaux disséqués

Les scientifiques ont disséqué le cerveau de quinze individus en prenant soin de n’utiliser aucun plastique pour préserver l’intégrité des résultats. Toutes ces personnes résidaient à Sao Paulo, au Brésil, au moment du décès et étaient âgées de 33 à 100 ans (avec un âge moyen de 69,5 ans).

“Au total, 16 particules et fibres de polymère synthétique [plastique, ndlr] ont été identifiées” dans les bulbes olfactifs cérébraux de huit personnes, rapportent les chercheurs. Le plastique était du polypropylène, l’un des plastiques les plus courants, dans 44 % des cas. Il est utilisé dans tous les domaines, allant des emballages alimentaires jusqu’aux vêtements et accessoires pour la maison. Pour les scientifiques, cela suggère que “les environnements intérieurs sont une source majeure de microplastiques inhalés”.

Des microplastiques qui pénètrent le cerveau quand nous respirons

Comment ces particules se sont-elles retrouvées là ? L’équipe explique que la muqueuse nasale qui est située à l’extérieur du cerveau peut tout de même interagir avec lui à travers le liquide céphalo-rachidien. Les microplastiques pénètrent alors le bulbe olfactif via de minuscules “perforations” dans les structures osseuses trouvées dans cette zone. “Ainsi, lorsque vous respirez par le nez, votre nerf olfactif échantillonne directement les particules et réagit aux particules que vous inhalez en tant que mécanisme sensoriel direct”, a déclaré le Dr Wells Brambl, professeur principal de toxicologie médicale au Long Island Jewish Medical Center à New York.

“Le fait qu’il n’y ait pas de barrière hémato-encéphalique à cet endroit conduit à un accès direct au cerveau”, ajoute-t-il avant de faire part de ses inquiétudes : “et plus important encore, juste au-dessus du nerf olfactif se trouvent les lobes frontaux et préfrontaux, où nous pensons que se trouve le siège de la conscience.”

À l’heure actuelle, les scientifiques ne sont pas capables de dire si cette colonisation affecte notre cerveau, mais le “potentiel” est là. “Compte tenu des effets neurotoxiques potentiels causés par les microplastiques dans le cerveau et de la contamination environnementale généralisée par les plastiques, nos résultats devraient susciter des inquiétudes dans le contexte de la prévalence croissante des maladies neurodégénératives” telles que la maladie de Parkinson, la SLA et d’autres pathologies, ont-ils déclaré.