Microplastiques : quels sont les pays ou l’on en mange et en respire le plus ?

L'ESSENTIEL Une étude de l'université Cornell, aux États-Unis, classe les pays selon l'ingestion et l'inhalation de microplastiques.

En termes de microplastiques ingérés ou inhalés, la France est plutôt bien classée, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Environmental Science & Technology. Chaque mois, nous en respirons environ 900.000 - un chiffre tout de même cinq fois plus élevé que les Portugais ou les Espagnols - et ingérons 1,8 gramme environ tous les mois.

15 grammes de microplastiques ingérés par mois en Indonésie

Lors de leurs travaux, les chercheurs de l'université Cornell, aux États-Unis, ont distingué les microplastiques ingérés - via l’alimentation - et ceux respirés involontairement dans 109 pays.

Comment quantifier ces microplastiques ? Selon l’Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale (Anses), ces fragments de plastiques mesurent entre 5 millimètres et quelques centaines de nanomètres, soit 70 fois plus petits que l’épaisseur d’un cheveu. Les chercheurs ont donc pris en compte différents facteurs pour les mesurer :

Les habitudes alimentaires ou la façon dont les aliments sont transformés pour évaluer les microplastiques ingérés.

La concentration de microplastiques en suspension dans l'air, la fréquence respiratoire et l’âge pour calculer le nombre de microplastiques respirés.

"L'adoption de microplastiques au niveau national est un indicateur critique de la pollution plastique et des risques pour la santé publique", indique Fengqi You, l’un des auteurs, dans un communiqué.

Après de nombreux calculs, les scientifiques ont établi deux classements, qu’ils ont ensuite retranscrits sur une carte du monde. Il y a d’abord la liste des pays où les habitants ingèrent le plus de microplastiques. L'Indonésie arrive en tête, avec 15 grammes par mois, dont la majorité provient de produits de la mer, comme les fruits de mer. Bien classé, on retrouve les États-Unis, avec un apport alimentaire de microplastiques estimé à environ 2,4 grammes par mois. Enfin, le pays où les habitants consomment le moins de microplastiques est le Paraguay, avec seulement 0,85 gramme de plastique ingéré par mois.

La Chine et la Mongolie sont les pays où on respire le plus de microplastiques

L’autre classement est celui des pays où les habitants respirent le plus de microplastiques. Tout en haut de cette lite, ex æquo, on retrouve la Mongolie et la Chine, avec plus de 2,8 millions de particules de plastique inhalées chaque mois. À l’inverse, les États-Unis sont encore une fois bien classés, avec 300.000 particules par mois.

“L’industrialisation des économies en développement, en particulier en Asie de l’Est et du Sud, se traduit par une augmentation de la consommation de matières plastiques, de la production de déchets et de l’absorption humaine de microplastiques, explique Fengqi You. En revanche, les pays industrialisés connaissent une tendance inverse, soutenue par des ressources économiques plus importantes pour réduire et éliminer les déchets plastiques.”