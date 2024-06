Après les testicules, des microplastiques retrouvés aussi dans le pénis !

L'ESSENTIEL Des scientifiques ont découvert des micro-plastiques dans des échantillons de tissus péniens.

Ils avaient été prélevés chez des hommes opérés pour soigner leur dysfonction érectile.

Ces chercheurs s'interrogent sur le lien entre la contamination par ces polluants et les troubles sexuels.

Les microplastiques sont partout, même dans les zones les plus intimes. Dans un article du IJIR, International journal of impotence research, des chercheurs américains annoncent avoir retrouvé ces micro-particules dans des pénis humains. C’est la première fois que des scientifiques font un tel constat.

Comment les microplastiques parviennent-ils à atteindre notre organisme ?

"Mesurant moins de 5 mm de diamètre, les microplastiques ont infiltré les écosystèmes atmosphériques, d'eau douce et terrestres, pénétrant les consommables courants comme les fruits de mer, le sel de mer et les boissons en bouteille, rappellent les auteurs. L'exposition humaine se produit par ingestion, inhalation et contact cutané." Dans leurs travaux, ces spécialistes de l’université de Miami ont voulu prouver que ces micro-particules pouvaient être présentes dans l’organe reproducteur masculin. Pour y parvenir, ils ont prélevé des échantillons de tissus péniens chez six hommes : tous ont subi une intervention chirurgicale afin d'implanter une prothèse pénienne gonflable pour soigner une dysfonction érectile.

Différents microplastiques sont présents dans les pénis humains

Au total, sept microplastiques différents ont été retrouvés dans quatre échantillons, "le polyéthylène téréphtalate (47,8 %) et le polypropylène (34,7 %) étant les plus répandus", précisent les auteurs. Ranjith Ramasamy, auteur principal de l’étude, affirme qu’il n’a pas été surpris par ces résultats, dans un article paru dans The Guardian : "Le pénis est un organe vasculaire et spongieux, il est donc définitivement vulnérable". Le flux de sang élevé, dirigé vers le pénis en cas d’érection, pourrait renforcer cette vulnérabilité. Les microplastiques ont été retrouvés dans le muscle lisse du pénis. "Tout ce que nous savons, c'est qu'ils ne sont pas censés être là, et nous soupçonnons que cela pourrait conduire à un dysfonctionnement des muscles lisses", poursuit-il.

Des liens entre dysfonction érectile et contamination du pénis par les microplastiques ?

Avec ses co-auteurs, il s’interroge sur les effets de la contamination de l’organisme par ces polluants sur la santé. "La détection de microplastiques dans le tissu pénien soulève des interrogations sur les liens entre les polluants environnementaux et la santé sexuelle", développent les auteurs dans leur étude. Ranjith Ramasamy appelle la communauté scientifique à mener d’autres études sur le rôle des microplastiques dans l’infertilité masculine et la dysfonction érectile.

Comment limiter l’exposition aux microplastiques ?

Il recommande à la population de faire attention à l’exposition à ces polluants, en adaptant ses habitudes de consommation. "Nous devons être conscients que boire de l'eau à partir de bouteilles d'eau en plastique, prendre de la nourriture à emporter dans des récipients en plastique et, pire encore, mettre de la nourriture au micro-ondes dans des récipients en plastique, contribuent à avoir des choses dans notre corps qui ne devraient pas être là, alerte-t-il. Et le pénis est le seul organe auquel tout le monde fait attention." Précédemment, d’autres études ont démontré que ces matériaux sont présents dans le sperme et dans les testicules.