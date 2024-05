Trouble de l'érection : quels sont les traitements naturels ?

L'ESSENTIEL Différents facteurs peuvent être à l’origine d’un trouble de la fonction érectile.

L’exercice physique régulier permet d’atténuer une dysfonction érectile.

Les fumeurs sont également plus susceptibles d’avoir des difficultés à maintenir une érection.

Fréquents à partir de 50 ans, les troubles de l’érection se traduisent par une incapacité à obtenir ou à maintenir une érection suffisante pour avoir une relation sexuelle satisfaisante. On estime qu’un homme souffre d’une dysfonction érectile lorsque les problèmes d’érection durent plus de trois mois et se répètent à chaque rapport intime.

Différentes causes peuvent provoquer un trouble de l'érection. Ce symptôme peut notamment résulter d’une affection physique (troubles hormonaux, troubles de la circulation sanguine, surpoids…). Des facteurs psychologiques, tels que le stress et l’anxiété, peuvent impacter la qualité des érections. La prise de certains médicaments peut aussi induire une dysfonction érectile.

Les effets de l’activité physique sur les troubles érectiles

En cas de troubles de l’érection, il est préconisé de consulter son médecin traitant. En fonction de la cause, le professionnel de santé indiquera la prise en charge à suivre. Avant la mise en place d'un traitement médicamenteux, à l’instar du Viagra, il est généralement préconisé d’améliorer son hygiène de vie pour atténuer les problèmes d’érection.

Parmi les moyens non médicamenteux de les traiter, on peut notamment citer les effets positifs de l’exercice physique régulier. Dans une étude publiée dans la revue The Journal of Sexual Medicine en 2023, des scientifiques ont constaté que les activités aérobiques, qui travaillent l’endurance et le souffle, permettent d’atténuer les dysfonctions érectiles. Les chercheurs américains ont constaté que plus les problèmes étaient sévères, plus l’activité physique avait un impact positif sur la capacité à obtenir et maintenir une érection.

Pour lutter contre l’impuissance sexuelle, l’alimentation joue également un rôle clé. Certains produits, en particulier les acides gras saturés, le sucre raffiné ainsi que le sel peuvent induire une hypertension artérielle, qui perturbe la circulation sanguine et entraîne des troubles de l’érection. Mieux vaut donc manger des aliments sains et variés pour protéger sa fonction érectile.

Limiter le tabac pour prévenir et réduire les troubles de l’érection

Les fumeurs sont plus à risque d’avoir des difficultés à maintenir une érection. En effet, la nicotine, le monoxyde de carbone et autres radicaux libres contenus dans le tabac peuvent être à l’origine d’une vasoconstriction, autrement dit une diminution du diamètre des vaisseaux sanguins, ce qui peut nuire à la fonction érectile.

Hormis une bonne hygiène de vie, les plantes peuvent être des alliées afin de tempérer des troubles de l’érection. Dans une interview accordée à Parents.fr en 2022, Sabine Monnoyeur, naturopathe, a recommandé la rhodiole, une plante qui permet d’atténuer les problèmes dus au stress ou à la fatigue, le ginseng, un aphrodisiaque, qui permet d’augmenter la puissance sexuelle, ou la massa, qui est un stimulant hormonal.

Néanmoins, certaines plantes peuvent être contre-indiquées en fonction des antécédents médicaux des patients. Mieux vaut donc demander conseil à son médecin ou à son pharmacien avant de boire une tisane ou d’utiliser une huile essentielle à base de plantes.