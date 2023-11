Troubles de l'érection : la faute à votre alimentation ?

L'ESSENTIEL Pour lutter contre les troubles de l’érection, il faut limiter la consommation de produits gras, sucrés et salés ainsi que celle d’alcool.

Il y a un lien entre les maladies cardiaques et la dysfonction érectile.

Une alimentation équilibrée, comme le régime méditerranéen, permet donc de préserver sa santé cardiaque et d'améliorer ses performances érectiles.

Pour éviter les troubles de l’érection, il faut, comme le rappelle l’Assurance maladie, privilégier une alimentation équilibrée en limitant la consommation de produits gras, sucrés et salés. L’alcool est aussi déconseillé, car il a un effet direct sur la capacité érectile de l’homme.

Une alimentation saine, bonne pour le cœur et les troubles de l’érection

"Les régimes riches en graisses peuvent entraîner des blocages dans les artères coronaires et diminuer la taille des artères qui alimentent le pénis en sang, explique le Dr James Ulchake, urologue, dans un article de la Cleveland Clinic. Une alimentation saine pour le cœur est également bonne pour la santé de la prostate et du pénis."

En effet, les régimes riches en graisses saturées (qui favorisent les dépôts de cholestérol dans les artères et augmentent les risques de maladies cardiovasculaires) sont liés aux maladies cardiaques. Des études ont mis en évidence le lien entre ces pathologies et la dysfonction érectile. Ainsi, en prenant soin de son cœur avec une alimentation équilibrée, il est donc possible d’agir aussi contre les troubles de l’érection.

Privilégiez les aliments riches en flavonoïdes

Mais quel régime alimentaire adopter ? Une précédente étude montre que le régime méditerranéen améliore les performances érectiles. Celui-ci est majoritairement composé de fruits, de légumes, de céréales complètes et d'huile d'olive. En revanche, la consommation de produits laitiers et de viande rouge est limitée.

Une autre étude montre que les aliments riches en flavonoïdes seraient aussi associés à une diminution des troubles de l'érection. Si vous en soufrez, vous pouvez consommer des pommes, des baies, du raisin ou encore des épinards, riches en flavonoïdes.

Généralement, une alimentation équilibrée permet de perdre du poids, ce qui pourrait également améliorer les performances sexuelles. En effet, selon une étude publiée dans la revue médicale suisse, les hommes obèses ont moins de troubles érectiles quand ils perdent du poids.

Enfin, dernier conseil pour lutter contre les troubles de l’érection : faire du sport. Selon une étude publiée dans la revue The Journal of Sexual Medicine, pratiquer régulièrement des exercices d’aérobie, comme de la marche rapide, de la natation ou du vélo, serait presque aussi efficace que le Viagra pour lutter contre les troubles de l’érection !