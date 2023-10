Dysfonction érectile : l'exercice physique aussi efficace que le Viagra ?

L'ESSENTIEL Faire des exercices d’aérobie serait quasiment aussi efficace que de prendre des médicaments pour lutter contre la dysfonction érectile.

Les exercices d’aérobie sont, par exemple, du vélo, de la marche rapide ou de la natation.

Il faut en faire régulièrement pour qu’ils aient un impact sur la dysfonction érectile.

Six hommes sur dix ont déjà rencontré un problème d’érection au moins une fois au cours de leur vie, selon un sondage Ifop. Depuis 15 ans, cette proportion augmente : ils étaient 44 % en 2005. Pour traiter la dysfonction érectile, que le Vidal définit comme l’incapacité à atteindre ou à maintenir une érection satisfaisante en vue d’un rapport sexuel, les médecins proposent généralement un traitement médicamenteux, comme le Viagra.

La dysfonction érectile est liée à la santé cardiaque

Cependant une nouvelle étude, publiée dans la revue The Journal of Sexual Medicine, offre une solution plus naturelle aux hommes souffrant de dysfonction érectile. Selon les chercheurs, faire régulièrement des exercices d’aérobie, comme de la marche rapide, de la natation ou du vélo, serait presque aussi efficace que le Viagra.

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont d’abord observé que la dysfonction érectile était souvent associée à la santé cardiovasculaire, notamment à l’inflammation et/ou au durcissement des artères. Ils sont ensuite partis de l’hypothèse suivante : si les exercices d’aérobie réduisent le risque et les symptômes des maladies cardiovasculaires, ils pourraient aussi avoir un impact sur la dysfonction érectile.

Les exercices d’aérobie presque aussi efficace que le Viagra

Pour vérifier cette hypothèse, les scientifiques ont fait une méta-analyse de onze études qui comprenaient 1.100 personnes souffrant de dysfonction érectile. 500 participants prenaient des médicaments et 600 faisaient de l’exercice, à raison de trois à cinq séances par semaine de 30 à 60 minutes.

Résultats : les exercices d'aérobie étaient presque aussi efficaces que la prescription de médicaments comme le Viagra, à condition que les participants en fassent régulièrement. En effet, ceux qui suivaient le programme d’exercice avaient une amélioration de 5 points de leur fonction érectile, contre 4 à 8 points pour ceux qui prenaient des médicaments comme le Viagra ou du Cialis et 2 points pour ceux ayant reçu de la testostérone.

Dernière observation : plus la dysfonction érectile était grave, plus l’amélioration était importante. Les chercheurs estiment donc que l’exercice pourrait être un bon moyen de lutter contre la dysfonction érectile et ce, d’autant plus, qu’il n’y a pas d’effets secondaires néfastes au sport !