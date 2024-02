Qu’est-ce qui provoque les problèmes d’érection ?

L'ESSENTIEL La première cause des problèmes d’érection est l’anxiété.

L’accès à la pornographie peut aussi causer des troubles érectiles.

Lors d’une conférence de presse donnée par le laboratoire Cooper, plusieurs médecins sont intervenus pour détailler ce qui peut provoquer des problèmes d’érection.

"L’érection est la manifestation chez l’homme de l’excitation sexuelle, qui a elle-même deux piliers : le corps et l’esprit, auxquels vient s’ajouter un 3ème facteur, celui de la relation à l’autre", a expliqué en introduction le Dr. André Corman, sexologue et andrologue.

L'anxiété et le découragement provoquent des troubles de l'érection

La première cause des problèmes d’érection évoquée par les professionnels de santé est l’anxiété. "L’anxiété va déclencher un phénomène physique : une inhibition de l’érection. C’est ce que l’on appelle l’anxiété de performance. L’inquiétude surpasse l’excitation, le système végétatif dysfonctionne et l'érection « bugue » d'autant que le patient fait focus sur elle", explique le spécialiste.

Chez les sujets plus âgés et/ou malades, c’est surtout le découragement qui enclenche la dysfonction érectile. "Ce sentiment se construit, au-delà des échecs lors des rapports sexuels, par la disparition des érections hors sexualité, car le corps caverneux est en mauvais état. Pour ces hommes, un découragement et une conviction d’incurabilité se développent", indique André Corman.

Problèmes d'érection : la pornographie et les évolutions sociétales en cause

Les problèmes d’érection peuvent aussi provenir de phénomènes plus sociétaux. "Au-delà de l’aspect médical, la sexualité est confrontée à la vie. L’évolution culturelle et sociétale est une question centrale en clinique quand il s’agit de sexologie. Des phénomènes comme la remise en question d’une certaine forme de masculinité peuvent entraîner des troubles de l’érection chez certains hommes", constate le médecin.

Enfin, l’accès à la pornographie peut aussi causer des troubles érectiles. "La performance y est largement mise en avant et les adolescents sont un peu pris dans ce schéma" indique Pr. Pascal de Sutter, professeur de psychologie à l’université de Louvain (Belgique), clinicien et chercheur spécialisé dans la sexologie. "Aujourd’hui, même dans les films traditionnels, quand les gens commencent à faire l’amour, ils sont énervés et ils se bousculent, comme s’il n’était pas possible de montrer la passion par la douceur, la lenteur, la sensualité. Tout cela donne une image biaisée de ce qu’est la sexualité", ajoute-t-il.

Qu'est-ce qu'un trouble de l'érection ?

Selon l'Association Européenne d'Urologie, la dysfonction érectile, plus communément appelée "impuissance sexuelle", est définie comme "l’incapacité persistante à obtenir et maintenir une érection suffisante pour permettre une performance sexuelle satisfaisante". D'après le DSM-V, une durée minimale de 6 mois et sa présence dans 75 % à 100 % des rapports sont aussi nécessaires pour poser un diagnostic.

Une enquête récemment réalisée par l’Ifop a indiqué que 61 % des Français ont déjà eu un problème d'érection. La prévalence de ce trouble augmente avec l’âge et concerne 2,3 % des 30-39 ans, 9,5 % des 40-49 ans, 15,7 % des 50-59 ans, 34,4 % des 60-69 ans et 53,4 % des 70-80 ans.

En France, la dysfonction érectile tend à augmenter chez les hommes plus jeunes : 26 % des individus nouvellement diagnostiqués ont ainsi moins de 40 ans.