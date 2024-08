Cancer : 20 minutes de respiration consciente aident à réduire l'intensité de la douleur

L'ESSENTIEL La respiration profonde consiste à concentrer l'attention d'une personne sur sa respiration.

Une séance de 20 minutes peut rapidement réduire l'intensité et le caractère désagréable de la douleur chez un patient souffrant de cancer.

En outre, cette intervention non pharmacologique soulage l'anxiété et la dépression associée à la douleur cancéreuse.

En cas de cancer, la douleur est un symptôme prévalent. En effet, elle touche environ 30 à 40 % des patients dans le monde, en raison de la compression ou de l'invasion de la tumeur dans les tissus environnants, des mécanismes neuropathiques et des effets secondaires du traitement. Malgré les progrès réalisés dans la gestion de la douleur et l’évolution de la gamme de médicaments et de blocs nerveux, "le contrôle inadéquat de la douleur reste un défi de taille pour les cliniciens", ont signalé des scientifiques de l’universiti Malaysia Sarawak (Malaisie).

Cancer : une séance de 20 minutes de respiration consciente ou d'écoute et de soutien

Cependant, des interventions non pharmacologiques (acupuncture, massage, thérapie cognitivo-comportementale, activité physique), y compris les approches basées sur la pleine conscience, se sont révélées prometteuses pour soulager la douleur liée au cancer. Dans une récente étude, les chercheurs ont voulu explorer l'efficacité d'une séance unique de 20 minutes de respiration en pleine conscience pour réduire la douleur chez les adultes atteints de cancer. Dans le détail, ils ont recruté 40 personnes hospitalisées touchées par différents types de cancer et présentant un score de douleur de 4 ou plus sur 10, indiquant une douleur modérée à sévère. Les informations concernant l'utilisation d'analgésiques (y compris la morphine), qui ont été extraites des dossiers médicaux de l'hôpital, ont révélé que près des deux tiers (65 %) utilisaient des opioïdes pour contrôler leur douleur.

Un groupe 21 adultes a suivi une séance de respiration consciente, guidée par un professionnel formé aux techniques de pleine conscience. La séance comprenait une brève explication des concepts et des pratiques de pleine conscience. Cela a été suivie de 20 minutes de respiration consciente, comprenant quatre étapes d'une durée de cinq minutes chacune : identifier l'inspiration et l'expiration, suivre toute la durée de la respiration, ramener l'esprit au corps et détendre le corps, en commençant par la tête jusqu'aux pieds. L'autre groupe de 19 personnes a bénéficié d'une séance d'écoute et de soutien de 20 minutes dirigée par un médecin, au cours de laquelle on leur a posé des questions sur leurs expériences de la maladie. Avant et après chaque intervention, l'intensité et le caractère désagréable de la douleur ainsi que l'échelle d'anxiété et de dépression de l'hôpital de chaque patient ont été mesurés.

Une réduction de l’intensité de la douleur, de l’anxiété et la dépression grâce à la respiration profonde

Les résultats, publiés dans la revue BMJ Supportive & Palliative Care, ont montré que le groupe ayant suivi une séance respiration consciente a connu une réduction beaucoup plus importante et significative de l'intensité de la douleur et de son inconfort que le groupe témoin. Ils ont également présenté une diminution beaucoup plus importante du score de l'échelle d'anxiété et de dépression de l'hôpital.

Bien que cette étude ait des limites (un petit échantillon, une intervention faite dans un seul centre médical, des données subjectives sur l'intensité de la douleur/du désagrément et les résultats psychologiques), cette brève intervention peut compléter les approches pharmacologiques traditionnelles. "De plus, le taux de réponse de 100 % et l'absence d'événements indésirables soulignent la faisabilité et la sécurité de l'intervention de respiration consciente de 20 minutes. L'intervention peut être rapidement apprise et appliquée avec un effet bénéfique", ont ajouté les auteurs.