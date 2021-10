Quand des vêtements vous aident à mieux contrôler votre respiration

L'ESSENTIEL Certains métiers ou certaines conditions physiques nécessitent de travailler la respiration

Les inventeurs de cette technologie estiment qu’elle pourrait être utilisée pour récupérer après une maladie respiratoire, comme la Covid-19.

Et si un vêtement nous permettait de mieux respirer ? C’est le pari d’une équipe du prestigieux Massachusetts Institute of Technology : elle a conçu une fibre textile qui permet de travailler notre respiration. Ce matériau innovant est utilisé pour fabriquer un vêtement qui détecte lui-même s’il est comprimé ou étiré, ensuite il fournit un retour tactile sous forme de pression, de vibration ou d’étirement pour mieux contrôler la respiration.

Comment fonctionnent les fibres ?

Les fibres multicouches contiennent un canal dans lequel circule un fluide au centre. Ce liquide permet au matériau d’agir comme un muscle artificiel. Mais les fibres contiennent aussi des capteurs extensibles qui peuvent détecter et mesurer leur degré d'étirement. Au total, elles contiennent cinq couches : le canal de fluide le plus interne, un tube élastomère à base de silicone pour le contenir, un capteur souple extensible qui détecte la contrainte, un polymère tressé extensible qui contrôle les dimensions extérieures de la fibre, et un filament non extensible qui fournit une contrainte mécanique sur l'extensibilité.Toute cette technologie tient dans un fil de dimension standard, suffisamment fin et flexible pour être cousu, tissé ou tricoté à l'aide de machines.

Des essais avec un chanteur d'opéra

Pour tester son efficacité, les chercheurs ont créé un vêtement pour des chanteurs d’opéra. Les chercheurs ont demandé au chanteur de chanter tout en portant le vêtement fait de leurs fibres robotiques et ont enregistré les données des capteurs tissés dans le vêtement. Ensuite, ils ont traduit ces informations, en générant des retours tactiles, pour l’encourager à adapter sa posture et ses schémas respiratoires. "Nous ne savons pas très bien quels muscles nous utilisons et en quoi consiste la physiologie de la respiration", explique l’autrice principale de la recherche, Kilic Afsar. La fibre créée permet de surveiller différents groupes musculaires lorsque la personne qui la porte inspire et expire, et les retours tactiles permettent de stimuler l'activation de chaque groupe musculaire.

Quelles sont les applications possibles ?

"Tout le monde doit respirer, rappelle Hiroshi Ishii, l’un des auteurs de cette étude. La respiration a un impact majeur sur la productivité, la confiance et les performances." Selon lui, une bonne respiration peut aussi aider à récupérer correctement après une opération ou une dépression. Avant de développer ses applications, le chercheur et son équipe comptent améliorer le système qu’ils ont mis au point, afin de le rendre encore plus discret. Dans les mois à venir, un nouvel essai doit être réalisé avec un chanteur amateur, puis avec des chorégraphes et des danseurs.