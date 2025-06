Santé intestinale : pourquoi il faut raccourcir le temps passé aux toilettes

L'ESSENTIEL Passer trop de temps aux toilettes, souvent à cause du smartphone, peut avoir des conséquences néfastes sur la santé digestive, comme les hémorroïdes.

Les médecins recommandent de limiter le temps passé sur la cuvette à 10 minutes et d’éviter les efforts prolongés.

En cas de troubles persistants, cela peut révéler des pathologies plus graves comme un cancer colorectal.

Trop de temps passé aux toilettes est-il nocif pour la santé ? Ce moment d'intimité s'est transformé en session réseaux sociaux pour nombre d'entre nous : trois minutes pour faire ses besoins deviennent vite un quart d'heure de scrolling sur son téléphone. Une habitude en apparence anodine, mais qui pourrait bien nuire à notre santé intestinale, avertissent des experts américains interrogés par CNN.

Trop de temps assis, trop de pression

Selon le Dr Lai Xue, chirurgien colorectal au centre médical de l’Université du Texas à Dallas, rester trop longtemps sur les toilettes augmente le risque d’hémorroïdes et affaiblit les muscles du plancher pelvien. "Quand les patients viennent me consulter, l'un des points que j'examine en priorité, c'est le temps passé aux toilettes."

La position assise, spécifique aux toilettes, favorise en effet une accumulation de sang dans les veines anales sous l'effet de la gravité. "Cela devient une sorte de valve à sens unique : le sang entre mais ne peut plus repartir correctement", précise le spécialiste. Résultat : les vaisseaux sanguins se gonflent, et les risques d’hémorroïdes ou de prolapsus rectal augmentent.

Alors que, selon une étude menée par OpinionWay, les Français passent en moyenne 45 minutes par jour aux toilettes (54 pour les femmes contre 36 pour les hommes), la Dre Farah Monzur, de l’Université Stony Brook, recommande de ne pas dépasser, pour chaque "session", 5 à 10 minutes sur la cuvette. "Faire des efforts prolongés peut perturber le fonctionnement des muscles du rectum", ajoute-t-elle. Or, une constipation chronique ou un besoin régulier de s’attarder peuvent être les signes d’un trouble gastro-intestinal comme le syndrome de l’intestin irritable ou même d’un cancer colorectal.

Les bons gestes à adopter

Les cancers du côlon et du rectum touchent de plus en plus de jeunes adultes, alertent les spécialistes. "Dans certains cas, des patients pensaient souffrir d'hémorroïdes et se sont révélés atteints d'un cancer rectal", alerte le Dr Lance Uradomo. L’American Cancer Society prévoit plus de 106.000 nouveaux cas de cancer du côlon cette année aux États-Unis, et plus de 46.000 cas de cancer rectal. En France, ce sont près de 48.000 nouveaux cas de cancers colorectaux qui ont été diagnostiqués en 2023, selon l’Assurance maladie.

Pour éviter les complications, mieux vaut laisser le téléphone hors des toilettes. "Il faut rendre ce moment le moins distrayant possible", insiste le Dr Monzur. En cas de difficultés, mieux vaut se lever, marcher un peu, s’hydrater et consommer des fibres (légumineuses, flocons d’avoine...) pour stimuler le transit. Si les symptômes persistent plus de trois semaines, une consultation s’impose.