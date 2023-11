Pourquoi est-ce dangereux pour nos enfants de se retenir d'aller aux toilettes ?

L'ESSENTIEL 8 enfants sur 10 se retiennent encore d’aller aux toilettes à l’école.

Cet acte peut avoir de graves conséquences sur la santé : infection urinaire, occlusion intestinale, calculs rénaux, etc...

Cette problématique touche aussi les adultes sur leur lieu de travail.

Selon une nouvelle étude Harris Interactive, 8 enfants sur 10 se retiennent encore d’aller aux toilettes à l’école.

"56 % des enfants déclarent être gênés de demander la permission d’aller aux toilettes, et près de la moitié n’ont pas envie que leurs camarades le sachent, souvent par peur du harcèlement", rapporte l’association Les petits citoyens à propos de l’enquête. "1 enfant sur 3 se plaint aussi de camarades essayant d’ouvrir la porte ou de regarder lorsqu’ils sont aux toilettes", ajoutent les militants.

Calculs rénaux, constipation, infection : se retenir d'aller aux toilettes est dangereux pour la santé

De ce fait, de nombreux petits Français se retiennent d’aller aux toilettes, ce qui peut avoir de graves conséquences pour leur santé.

Ne pas allez uriner quand on en a envie peut en effet entrainer des calculs rénaux (ou "lithiase urinaire") au niveau des reins, de la vessie ou de l’urètre, de l’insuffisance rénale, des fuites urinaires et des infections.

Concernant les selles, se retenir trop souvent peut engendrer une constipation chronique et donc une occlusion intestinale. "Plus on est constipé, plus on va forcer. On risque alors non seulement d’abîmer petit à petit son périnée, mais aussi de favoriser l’apparition d’hémorroïdes et/ou de fissure anale", ajoute la gastro-entérologue Martine Cotinat dans Cnews. "La formation d’un bouchon peut également favoriser les fausses diarrhées ou les fuites anales, une situation qui est fréquente chez l’enfant, trop occupé à jouer", poursuit la spécialiste.

Ne pas aller à la selle quand on en a envie peut aussi entraîner des effets secondaires moins graves mais désagréables, comme le mal de vente, les ballonnements et les gaz.

Comment encourager les enfants à aller aux toilettes et à préserver leur santé ?

"Le sujet des toilettes à l’école et dans les lieux d’accueil collectifs des mineurs est encore bien souvent ignoré par la communauté éducative. Pourtant, ces lieux d’aisance sont aussi des lieux de vie ou le pire et le meilleur se croisent quant aux usages que nous en faisons et leurs impacts sur la santé, notamment mentale, et l’hygiène de nos enfants", conclut l’association Les petits citoyens, qui vent d’élaborer un jeu de médiation ludique afin d’aborder plus facilement le sujet avec les jeunes.

Autre piste pouvant encourager nos enfants à se soulager quand ils en ressentent le besoin : 81 % des garçons sondés par Harris Interactive iraient plus facilement aux toilettes si ce n’était pas des urinoirs, et 59 % des enfants qui évitent d’aller aux toilettes iraient plus facilement avec des jeunes de leur âge plutôt qu'avec des plus grands.

Notons pour finir que cette problématique touche aussi les adultes. En mai 2022, une étude avait révélé que 7 Français sur 10 avaient déjà utilisé une stratégie pour éviter d’aller à la selle dans leur entreprise.