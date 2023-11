Hémorroïdes : cette mauvaise habitude aux toilettes peut entraîner leur apparition

L'ESSENTIEL De nombreuses personnes utilisent leur smartphone aux toilettes.

Cette mauvaise habitude peut causer des hémorroïdes.

Le téléphone est également un nid à bactéries qu'il faut nettoyer régulièrement et éviter de l'emporter dans les toilettes.

De nombreuses personnes ont l’habitude d'emporter leur téléphone aux toilettes afin d’y consulter ses mails, lire les actualités ou jouer à son jeu préféré.

Le Dr Sarah Jarvis, médecin généraliste et directrice clinique du site britannique patient.info, explique à The Sun Online que cette mauvaise habitude peut être plus grave qu’on ne pourrait le penser. En effet, rester assis sur les toilettes pendant de longues périodes peut entraîner des hémorroïdes.

Une mauvaise posture aux toilettes peut provoquer des hémorroïdes

Pathologie très fréquente, les hémorroïdes sont un réseau de vaisseaux sanguins dans les parois du rectum et de l'anus. Il faut distinguer les "hémorroïdes internes", qui se situent à l'intérieur du canal anal, et les "hémorroïdes externes", visibles à l'extérieur de l'anus uniquement lors d'une crise d'hémorroïdes. Cela se manifeste par une douleur intense, des sensations de tension et de brûlure et des saignements.

Le développement des hémorroïdes est influencé par de nombreux facteurs : troubles du transit intestinal (constipation ou diarrhée), grossesse, accouchement, période prémenstruelle, certains efforts physiques, consommation d'alcool et de plats épicés... ainsi que la position assise aux toilettes.

"Si tentant que cela puisse être de faire défiler vos applications sur votre smartphone pendant que vous êtes aux toilettes, nous, médecins ne le recommandons pas", explique le Dr Jarvis. "Au lieu de cela, renforcez votre alimentation avec beaucoup de fibres, buvez suffisamment de liquides, faites de l'exercice régulièrement et laissez votre téléphone portable derrière (ou au moins verrouillé) lorsque vous visitez le petit coin."

Les smartphones sont des nids à germes

Une crise d'hémorroïdes n'est pas le seul risque auquel nous sommes confrontés lorsque nous emportons nos smartphones aux toilettes. "Vous risquez de le recouvrir de germes", a averti le Dr Lisa Ackley, qui s'est également entretenue avec The Sun Online. "Dans les toilettes, il y a des germes sur le siège, la poignée ou le bouton de la chasse d'eau, sur le porte-rouleau, ainsi que la porte des cabinets. Ces bactéries peuvent inclure n’importe quoi du norovirus à la salmonelle."

Une étude réalisée en 2011 par la London School of Hygiene and Tropical Medicine le prouve. Ses auteurs ont prélevé 390 échantillons sur des téléphones portables et les mains de passants dans 12 villes du Royaume-Uni et ont découvert que 16 % des téléphones contenaient la bactérie E. coli d'origine fécale, qui peut être à l’origine de graves intoxications alimentaires si elle passe par le tube digestif.

"Ainsi, si vos mains sont sales et contaminées par des virus ou des bactéries, et que vous ramassez votre téléphone après avoir utilisé les toilettes, vous transférerez vos germes et tous les autres que vos mains ont ramassés sur le téléphone, puis de nouveau sur vos mains, même si vous les lavez après", précise le Dr Ackerley. "Les germes peuvent alors aller directement dans votre bouche - en vous rongeant les ongles ou en mangeant des chips - ou de vos mains à la nourriture - comme pour faire un sandwich."

Pour lutter contre cela et vous préserver de toute maladie, nettoyez régulièrement votre téléphone avec un coton ou un mouchoir imbibé d'alcool, notamment lors d'épidémies de grippe ou d'angine... et évitez de l'emporter aux toilettes.