Rester assis toute la journée nuit à votre santé, même si vous faites du sport

L'ESSENTIEL 95% des Français n’ont pas une activité sportive suffisante pour qu’elle puisse protéger leur santé, selon une étude de l'Anses de 2022. 40% des Français passent de trop longues heures assis.

Les femmes sont plus exposées à un manque d’activité physique : 70% d’entre elles sont en deçà de tous les niveaux d’activité identifiés pour être en bonne santé, contre 42% des hommes.

Passer plus de 8 heures par jour en position assise expose à un risque pour la santé. Il peut s’agir de temps passé devant un écran ou en position assise (par exemple en voiture ou au travail). 38 % des adultes sont exposés à plus de huit heures de sédentarité par jour.

Malgré votre footing quotidien ou votre entraînement du soir, si vous passez la majeure partie de votre temps assis devant votre bureau ou devant la télévision, la position assise continuera d’avoir les mêmes effets négatifs sur votre santé. Car les trente minutes de sport recommandées par l’Organisation mondiale de la Santé pourraient ne pas être suffisantes pour contrer ces derniers.

Ce sont les conclusions d’une étude finlandaise publiée dans la revue Medecine & Science in Sports & Exercise et relatée par Le Washington Post.

Les "patates de canapé actives" sont concernées

Les chercheurs de l’Université d’Oulu en Finlande ont invité plus de 3700 Finlandais à s’équiper d’un détecteur de mouvements durant plusieurs jours pour observer leur position et leurs activités toutes les six secondes au cours d’une journée type. Il en est ressorti différents profils.

L’un d’entre eux, qu’ils ont appelé les "patates de canapé actives", a attiré leur attention. Ce sont les personnes qui restent assises entre 10 et 12 heures par jour, se lèvent rarement et effectuent moins de 220 minutes par jour d’activité légère (se lever pour aller récupérer le courrier, chercher un café au coin de la rue ou prendre les escaliers...) tout en faisant une demi-heure de sport. En dépit de ces exercices physiques, en vérifiant leurs données médicales, elles avaient des taux de glycémie, de graisse corporelle et de cholestérol plus mauvais que celles qui faisaient plus d’exercice.

90 minutes d'activité en plus par jour pour une meilleure santé

Les participants qui faisaient aussi du sport pendant 30 minutes et restaient assis longtemps, mais qui se levaient plus souvent et se marchaient plus régulièrement – soit à peu près 90 minutes d’activité en plus par jour – ou celles qui faisaient environ une heure d'activité physique par jour, se sont révélées être en meilleure santé. Elles avaient notamment 8% de graisse corporelle de moins en moyenne.

Les auteurs de l’étude soulignent l’importance d’avoir régulièrement des activités physiques légères durant la journée.