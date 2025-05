Activité physique : les femmes sont plus constantes que les hommes

L'ESSENTIEL Les niveaux d'activité physique des femmes sont moins variables que ceux des hommes.

De plus, les cycles hormonaux féminins n'ont pas eu d'impact notable sur les niveaux d'activité physique.

"Le sexe, l'âge et le rythme hebdomadaire ne représentaient que 11 % de la variabilité intraindividuelle de l’activité physique au sein de la population."

"Une proportion nettement inférieure de femmes fait du sport de manière quotidienne et suffisante par rapport aux hommes, malgré les bienfaits reconnus de l'exercice pour la santé. Investir dans la recherche sur le sport féminin et la médecine du sport pourrait contribuer à combler cet écart. Cependant, les femmes sont sous-représentées dans cette recherche. La réticence à inclure des participantes féminines s'explique en partie par l'hypothèse selon laquelle les rythmes biologiques déterminés par les cycles menstruels et se produisant sur une échelle de temps d'environ 28 jours augmentent la variabilité biologique intraindividuelle et affaiblissent la puissance statistique", ont indiqué des chercheurs des universités de Californie à San Diego, de Californie à San Francisco et de la ville de New York (États-Unis).

Les niveaux d'activité physique globaux ne variaient pas le week-end

Dans le cadre d’une étude, publiée dans la revue Journal of Medical Internet Research, ils ont donc cherché à déterminer si la variabilité intraindividuelle de l’activité physique est influencée par le sexe biologique et, le cas échéant, si le fait d’avoir des menstruations (indiqués par les rythmes thermiques) contribue à une augmentation de la variabilité. Pour mener à bien les travaux, l’équipe a analysé les données recueillies par un dispositif portable qui suit les mouvements physiques et enregistre la température cutanée et les habitudes de sommeil. Celui-ci a été porté en continu pendant 206 jours par 596 personnes âgées de 20 à 79 ans.

Les auteurs ont constaté que les niveaux d'activité physique des femmes étaient moins variables et donc plus prévisibles que ceux des hommes sur de nombreuses échelles de temps. De plus, les niveaux d'activité physique des personnes ayant leurs règles, évaluées avec la température du corps, n'étaient pas plus variables que ceux des participantes n’étant plus indisposées. Si les chercheurs ont constaté que les niveaux d'activité globaux ne variaient pas le week-end, un sous-groupe d'hommes a vu son niveau d'activité accroître considérablement ce week-end. De même, il a été constaté une diminution de l'activité physique chez un sous-groupe de femmes. Les tranches d'âge supérieures présentaient généralement les niveaux d'activité physique les moins variables.

Inclure des personnes de tous sexes, de tous âges et de tous modes de vie dans les études

"Le sexe, l'âge et le rythme hebdomadaire ne représentaient que 11 % de la variabilité intraindividuelle de l’activité physique au sein de la population. (…) Notre analyse ne corrobore pas l'exclusion de personnes des recherches sur l'activité physique en raison de leur sexe biologique, de leur âge, de la présence de cycles menstruels ou de rythmes hebdomadaires d'activité physique", ont conclu les scientifiques qui espèrent que cela encouragera les personnes intéressées par les travaux sur l'activité physique à inclure des personnes de tous sexes, de tous âges et de tous modes de vie, car ces variables ne semblent pas interférer avec l'évaluation statistique.