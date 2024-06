Sport : comment bien protéger vos dents et que faire en cas de choc ?

L'ESSENTIEL La pratique du sport est à l’origine de 8 % des traumatismes dentaires.

Pour les éviter, des orthodontistes recommandent le port de protège-dents.

Ils expliquent également comment réagir face à un choc au niveau des dents lors d'une séance de sport.

A quelques semaines du coup d’envoi des Jeux olympiques, la Fédération Française d’Orthodontie explique comment bien protéger ses dents lorsque l’on fait du sport.



"La pratique du sport est à l’origine de 8 % des traumatismes dentaires, et seulement 31,5 % des athlètes connaissent les bons gestes à adopter face à de telles blessures", écrivent les orthodontistes dans un communiqué de presse.

Quels sont les sports les plus dangereux pour les dents ?

Les taux d’accidents dentaires varient en fonction de différents critères :

- le type d’activité : sport de contact ou discipline individuelle.

- La surface de pratique : pelouse, glace ou terrain indoor.

- L’âge de l’athlète : les jeunes enfants sont les plus touchés par les accidents dentaires du fait de leur manque de coordination.



Certaines disciplines sont particulièrement risquées pour les dents, à savoir : le rugby, le football, le basket-ball, le handball, le patinage de vitesse, le hockey sur glace, le curling, le karaté, la boxe, le judo, le taekwondo, le kick-boxing, le roller, le skateboard, la luge et le ski.



Sport : le port de protège-dents est recommandé

Pour protéger la santé bucco-dentaire des sportifs, confirmés comme amateurs, la Fédération Française d’Orthodontie recommande donc le port de protèges dents qui agissent comme une barrière.



"Les gouttières de protection conviennent parfaitement aux porteurs d’appareils multi-attaches car elles protègent les dents et l’appareil dentaire en absorbant les chocs. Celles-ci doivent être remoulées (à tremper dans l’eau chaude pour modifier la forme) ou changées régulièrement afin de rester parfaitement adaptées à la forme des arcades dentaires", expliquent les spécialistes. "Ces produits sont simples d’utilisation et disponibles dans n’importe quelle grande surface de sport", ajoutent-ils.



"Pour les porteurs d’appareils dentaires amovibles comme des aligneurs par exemple, il est nécessaire de retirer ce dispositif et de le remplacer par la gouttière de protection avant de pratiquer un sport de contact comme le rugby ou la boxe par exemple", poursuivent-ils. La pratique d’autres sports où le risque d’impact est plus faible tels que le running, la natation ou encore le fitness ne nécessitent en revanche pas de protection particulière.



"On note que les dispositifs orthodontiques invisibles (aligneurs et gouttières) sont davantage compatibles avec la pratique sportive du fait de leur mobilité et de leur surface lisse qui solidarise toutes les dents et les protège réellement", indique aussi la fédération.



Il existe également des protège-dents orthodontiques spécialement conçus pour les porteurs d'appareil dentaires et de bagues. "Les risques de blessure sont accrus lorsque l’on porte un appareil fixé sur les dents. Chaque impact au visage peut entraîner une fracture des dents et abîmer les muqueuses du fait des aspérités des bagues. Les aligneurs orthodontiques offrent davantage de confort aux sportifs, y compris aux plus jeunes d’entre eux", indique le chirurgien-dentiste Audrey Chokron.

Dents : que faire en cas de choc ou de perte pendant le sport ?

En cas de choc sur les dents pendant un traitement avec des attaches, il est indispensable de consulter son orthodontiste, même s’il n’y a pas de signes indiquant un impact. Lorsqu’un enfant ou un adolescent appareillé reçoit un choc sur le visage, il est aussi important de se rendre chez un chirurgien-dentiste dans les délais les plus brefs.

Les premiers gestes à réaliser en cas de la perte d’une dent sont de récupérer la dent expulsée, la nettoyer brièvement (10 secondes) sous l’eau du robinet ou avec du sérum physiologique, rincer la bouche du patient avec de l’eau ou du bain de bouche, si possible replacer la dent dans son alvéole et la maintenir en place en la serrant avec une compresse stérile.



La trousse de premier secours pour bien appréhender les chocs dentaires se compose d’un savon à pH neutre, d’une petite éponge pour le nettoyage des plaies exobuccales, d’un bain de bouche, de sérum physiologique, de compresses stériles, d’un milieu de conservation propre comme une boîte hermétique, de gommes à mâcher, de cire orthodontique et de gants.