Cancer de la prostate de Joe Biden : qu’est-ce qu’un cancer hormonodépendant ?

L'ESSENTIEL Joe Biden souffre d'un cancer de la prostate avec une métastase à l'os.

Son cancer semble être hormonodépendant. C'est-à-dire que la prolifération des cellules cancéreuses est alimentée par les hormones.

Le cancer de la prostate offre un bon pronostic s'il est pris à temps, avec un taux de survie de 93 % à 5 ans après le diagnostic.

Joe Biden est atteint d’une forme agressive d’un cancer de la prostate. L’annonce a été faite par les services de l’ancien président des États-Unis d’Amérique le 18 mai 2025. Par ailleurs, l’homme de 82 ans présente une métastase à l’os.

Cancer de la prostate de Joe Biden : la maladie découverte après un "examen physique de routine"

La semaine dernière, un nodule avait été découvert au niveau de la prostate lors d’un “examen physique de routine” mené en raison de “symptômes urinaires”. Les analyses menées ont révélé, vendredi dernier, que cette masse était maligne. Selon le communiqué, le score de Gleason, qui évalue les niveaux d’agressivité de cancers de la prostate, est de 9 sur 10. Des métastases à l’os ont également été découvertes.



"Bien que cela représente une forme plus agressive de la maladie, le cancer semble être hormonodépendant, ce qui permet une gestion effective" de la maladie, explique le communiqué. "Le président et sa famille évaluent les options de traitement avec ses médecins", ajoutent les équipes de Joe Biden.

Le cancer de la prostate est l’un des plus fréquents chez les hommes et son pronostic est bon s’il est pris à temps (un taux de survie de 93 % à 5 ans après le diagnostic). Un autre président a d’ailleurs souffert pendant de longues années d’un cancer de la prostate avec des métastases osseuses : François Mitterrand.

Qu’est-ce qu’un cancer hormonodépendant ?

À l’exemple du diagnostic de Joe Biden, la grande majorité des cancers de la prostate sont hormonodépendants. C’est-à-dire que les hormones jouent un rôle important dans la prolifération des cellules cancéreuses. Concernant celui de la prostate, la croissance de la tumeur est stimulée par la testostérone.

L'hormonothérapie est souvent l’une des options utilisées dans la prise en charge de cette maladie. Elle permet de réduire la quantité d'androgènes (hormones mâles comme la testostérone) ou d’empêcher leur utilisation par les cellules cancéreuses.

"On peut avoir recours à des médicaments ou à la chirurgie pour bloquer la production ou les effets des androgènes comme la testostérone. Employée seule, l’hormonothérapie ne permet pas de guérir le cancer de la prostate, mais elle peut réduire la taille des tumeurs, ralentir la croissance des cellules cancéreuses et vous aider à vivre plus longtemps", explique la Société canadienne du cancer sur son site internet.